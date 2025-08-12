Macht und Ruhm - das zieht sich durchaus an, weiß Medienpsychologe Jo Groebel. Neuestes Beispiel: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa.

Sie selbst haben es noch nicht öffentlich gemacht, dafür aber Freundeskreise: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) und TV-Moderator Jörg Pilawa (59) sind ein Paar. Die beiden sollen sich bei einem Fest im rheinland-pfälzischen Guldental kennengelernt haben - in der Heimat der CDU-Politikerin also.

Gute Voraussetzungen für Beziehung von Klöckner und Pilawa

Der Hamburger Pilawa ist vierfacher Vater und lebt von seiner Frau seit dreieinhalb Jahren getrennt. Klöckner ist von ihrem Ex-Mann geschieden. Eine Frau, die seit Jahren als Politikerin mit Öffentlichkeit vertraut ist, und ein Mann, der davon lebt, dass man ihn kennt. Ist das schon die Überschneidung, die es für eine erfolgreiche Beziehung braucht? Medienpsychologe Jo Groebel meint:

Diese Beziehung könnte unter einem guten Stern stehen. „ Jo Groebel, Medienpsychologe

"Mein erster Eindruck ist, dass hier zwei Leute zusammengekommen sind, die sehr gut zusammenpassen", kommentiert der Medienpsychologe Jo Groebel die neue Paarung. Grund: Als Politikerin und Show-Moderator seien sie nicht unmittelbare Konkurrenten. Groebel beobachtet die Szene seit Jahrzehnten und hat viele solcher Paare kommen und auch gehen sehen.

Beide sind sehr bekannt und im Umgang mit der Öffentlichkeit erfahren. „ Jo Groebel

Natürlich würden Klöckner und Pilawa nun von Reportern und Paparazzi erst einmal gejagt. "Sie sehen beide nicht so aus, dass das jetzt für sie eine große Hürde wäre."

Ex-Außenminister Heiko Maas und Schauspielerin Natalia Wörner wieder getrennt

Liebesglück, Flirt-Gerüchte und Trennungsschmerz sind bei Promi-Paaren aus Politik und Show-Business keine Seltenheit. Auch Heiko Maas und Natalia Wörner standen im Licht der Öffentlichkeit. Der SPD -Politiker und die Schauspielerin hatten sich im Frühjahr 2016 erstmals als Paar gezeigt. Damals war Maas Bundesjustizminister, kurz zuvor war seine Trennung von Ehefrau Corinna öffentlich geworden.

Wörner war schon viele Jahre bekannt als Schauspielerin und Model, startete gerade durch mit der ARD-Serie "Die Diplomatin". Vor zwei Jahren gaben Maas und Wörner dann allerdings die Trennung bekannt.

Das Erfolgsgeheimnis von Prominenten, ob sie zusammenbleiben oder nicht, ist exakt das gleiche wie bei jedem anderen Menschen. „ Jo Groebel, Medienpsychologe

"Man muss erst mal gut zusammenpassen, man muss auch Konflikte miteinander auszutragen wissen. Und wenn das alles funktioniert, wenn man also durch dick und dünn geht, dann wird das bei Prominenten genauso gut oder schlecht funktionieren wie es bei nicht prominenten Menschen der Fall ist."

Gegenseitige Faszination von Macht und Ruhm

Nicolas Sarkozy und Carla Bruni oder früher Grace Kelly und Fürst Rainier III. oder Marilyn Monroe und John F. Kennedy - warum kommen solche Paare überhaupt zusammen? Für Jo Groebel ist klar:

Es gibt natürlich eine gegenseitige Faszination von Macht und Ruhm. „ Jo Groebel, Medienpsychologe

Aktuelles Beispiel: Die Gerüchte um Popstar Katy Perry (40) und den kanadischen Ex-Premier Justin Trudeau (53). Die beiden wurden kürzlich gemeinsam in einem Lokal gesehen. Das Portal "tmz.com" veröffentlichte Fotos, die die beiden Prominenten am Tisch des schicken Lokals "Le Violon" in Montreal zeigen sollen.

"Klöckner hat auf niemanden gewartet"

Unglücklich könnte es dann ausgehen, wenn bei einem Partner die Macht oder der Glamour wegfällt. "Das ist eine Herausforderung, mit der nicht immer alle gleich gut umgehen können", weiß Goebel. "Man wird es aber nie im Einzelfall genau diagnostizieren können."

Im Fall Klöckner-Pilawa sieht er dieses Problem allerdings gelassen:

Ich kenne Frau Klöckner ganz gut. Da ist es so, dass sie jetzt nicht auf irgendjemanden gewartet hat, der Gott weiß wie glamourös ist oder so. „ Jo Groebel, Medienpsychologe

Und den Hanseaten Pilawa schätzt er auch nicht so ein, dass ihm die Macht einer Bundestagspräsidentin wichtig wäre.

