Taylor Swift gibt mehr über ihr neues Album bekannt

US-Popstar Taylor Swift hat überraschend ein neues Album angekündigt. Es soll Anfang Oktober erscheinen - und das Album-Cover postet die Sängerin auf ihren sozialen Netzwerken.

Swift gibt mehr über ihr neues Album bekannt

Während sie in Europa mit ihrer "Eras Tour" in Europa unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet. Quelle: AP

US-Pop-Megastar Taylor Swift hat im Podcast "New Heights" ihres Freundes Travis Kelce mehr über ihr neues Album verraten. Das zwölfte Studioalbum mit dem Titel "The Life of a Showgirl" soll am 3. Oktober erscheinen.

Bei den diesjährigen MTV Video Music Awards führt Popstar Lady Gaga mit Nominierungen in zwölf Kategorien. Unter anderem ist sie gemeinsam mit Taylor Swift als "Artist of the Year" nominiert. 06.08.2025 | 0:41 min

Swift arbeitet während "Eras Tour" an Album

Während sie in Europa mit ihrer "Eras Tour" in Europa unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, erzählte Taylor in dem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Podcast des Football-Spielers, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce herausbringt.

Unter lautem Jubel und Klatschen der Brüder zieht Swift das neue Album aus einem Koffer. Darauf räkelt sie sich in einem Glitzer-Outfit in türkisfarbenem Wasser. Auch in ihren sozialen Medien postete die Sängerin das Album-Cover.

Das Album hat 12 Tracks, darunter Titel wie "Elizabeth Taylor", "Eldest Daughter" oder "Honey". Bei dem Song "The Life of a Showgirl" wirkt Sabrina Carpenter mit.

Taylor Swift auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Angekündigt hatte Taylor das neue Album bereits mit einem Countdown am 12. August - zwölf Minuten nach Mitternacht - auf der Internetseite taylorswift.com, die einen großen Ansturm erlebte. Zeitgleich postete sie in den sozialen Medien ein Teaservideo für die Podcast-Folge.

Football-Spieler Travis Kelce postet zum ersten Mal Fotos von sich und seiner Partnerin Taylor Swift auf Social Media – allesamt Schnappschüsse von "Abenteuern" aus der Offseason. 25.07.2025 | 0:27 min

Swift stellte mit elftem Album mehrere Rekorde auf

Swift hatte im Dezember 2024 ihre monumentale "Eras Tour" beendet. Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht.

Ihr elftes Studioalbum "The Tortured Poets Department: The Anthology" erschien im April 2024 und war das global meistgestreamte Album des Jahres 2024 auf Spotify. Auf der Streaming-Plattform und in den deutschen Charts stellte Swift mit dem Album kurz nach Erscheinen mehrere Rekorde auf.

Swift hatte im Dezember ihre fast zweijährige Rekordtournee "Eras" beendet. Sie spielte insgesamt 149 Konzerte, darunter auch in Deutschland.

Ende Mai gab die 14-fache Grammy-Preisträgerin bekannt, die Rechte an ihren ersten sechs Alben zurückgekauft zu haben. Seit 2019 hatte sie mit dem Musik-Mogul Scooter Braun über die Rechte an ihrer Musik gestritten.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.