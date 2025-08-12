Taylor Swift kündigt neues Album "The Life of a Showgirl" an

Was versteckt sich hinter dem Countdown auf Taylor Swifts Webseite? Jetzt ist klar: Swift bringt ihr zwölftes Album heraus - wobei die wichtigste Frage noch offen bleibt.

Ihr zwölftes Studioalbum kommt: Taylor Swift. Quelle: AP

Taylor Swift hat ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel "The Life of a Showgirl" und ist das zwölfte Studioalbum des 35 Jahre alten US-Pop-Megastars. Angekündigt wurde das Album mit einem Countdown auf der Internetseite taylorswift.com, die einen Ansturm erlebte - genau am 12. August um zwölf Minuten nach Mitternacht wurde das neue Album dann angekündigt.

Wann erscheint Taylor Swifts neues Album?

Swift tritt am Mittwoch in dem Podcast ihres Freundes, Football-Spieler Travis Kelce, auf. In den sozialen Medien veröffentlichte sie zeitgleich mit der Ankündigung einen Ausschnitt aus der Folge, in dem sie das neue Album aus einem Koffer zieht. Das Video wurde in einer Viertelstunde über eine Million Mal angeklickt.

Fans dürften nun mit Spannung darauf warten, ob sie in dem Podcast verrät, wann das Album erscheint. Swifts letztes Album "The Tortured Poets Department" erschien im April 2024. Im Sommer 2024 tourte sie zuletzt durch Europa - und spielte dabei unter anderem mehrere Konzerte in Gelsenkirchen.

