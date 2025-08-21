Mastodon-Sänger Brent Hinds stirbt bei Motorrad-Unfall

Der frühere Sänger der Metal-Band Mastodon, Brent Hinds, ist tot. Nach Angaben der Band starb er bei einem Motorradunfall in den USA.

Brent Hinds bei einem Auftritt in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. (Archivbild) Quelle: AP

Brent Hinds, der ehemalige Sänger und Gitarrist der Heavy-Metal-Band Mastodon, ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Die Band und die Behörden teilten mit, der 51-Jährige sei am Mittwochabend in der amerikanischen Stadt Atlanta mit seiner Harley Davidson verunglückt. Ein Autofahrer nahm ihm laut Polizeiangaben beim Abbiegen die Vorfahrt.

Hinds gründete Mastodon im Jahr 2000 zusammen mit Bassist Troy Sanders, Gitarrist Bill Kelliher und Schlagzeuger Brann Dailor. Mastodons drittes Studioalbum, "Blood Mountain" von 2006, war ihr erstes, das die Top 40 erreichte und auf Platz 32 der Billboard 200 landete.

Sechs Grammy-Nominierungen für Mastodon

Insgesamt erreichte Mastodon mit drei Alben die Top 10 der Billboard-Charts und schaffte es zweimal an der Spitze der Rock-Album-Charts, mit "Emperor of Sand" 2017 und "Once More ’round the Sun" 2014.

Die Band wurde sechsmal für den Grammy nominiert und gewann 2017 einen der Musikpreise. Hinds verließ die Gruppe im März dieses Jahres. Ein Grund für seine Trennung von den Bandkollegen wurde nicht genannt.

