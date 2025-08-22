Vorwurf: schwerer Betrug:Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht
Jimi Blue Ochsenknecht steht wegen des Verdachts des schweren Betrugs in Österreich vor Gericht. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft.
Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht wurde nach Österreich ausgeliefert, weil er dort eine Hotelrechnung von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt haben soll. Heute steht er in Innsbruck wegen des Verdachts des schweren Betrugs vor Gericht. Der Termin soll etwa eine Stunde dauern.
Worum geht es im Prozess?
Der 33-jährige Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und dessen früherer Ehefrau Natascha hatte Ende 2021 in einem Vier-Sterne-Hotel in Tirol mehrere Tage lang seinen 30. Geburtstag gefeiert. Auf dem Programm standen Après-Ski, edles Essen und exquisite Suiten.
Die Rechnung von knapp 14.000 Euro soll er trotz mehrfacher Ermahnung und Ratenzahlungsangeboten nicht gezahlt haben. Hotelier Wilhelm Steindl zog vor Gericht. Im November 2024 war Jimi Blue Ochsenknecht schließlich international zur Fahndung ausgeschrieben worden.
Gefangenentransport nach Österreich
Am 25. Juni wurde der Schauspieler bei seiner Einreise aus Dubai am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen und in Untersuchungs- und Auslieferungshaft genommen. Am 8. Juli wurde er per Gefangenentransport nach Österreich ausgeliefert. Der Transport dauerte acht Tage während derer Ochsenknecht in verschiedenen Gefängnissen in Deutschland unterkam.
Auf freiem Fuß unter Auflagen
Nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro und der Abgabe seines Reisepasses wurde Jimi Blue Ochsenknecht freigelassen.
Zum Tatverdacht äußerte er sich nicht. Nach Angaben des Landesgerichts Innsbruck hatte Ochsenknecht jedoch der Haftrichterin erklärt, dass er für die Angelegenheit die Verantwortung übernehme.
Er durfte das Land bis zu seinem Prozess nicht verlassen. Sein Glück: Seine kleine Schwester Cheyenne wohnt in Österreich. Die letzten Wochen hat er bei ihr und ihrer Familie auf dem Bauernhof in der Steiermark gewohnt.
Die offene Rechnung wurde nach Ochsenknechts Auslieferung von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc beglichen.
So empfand Ochsenknecht die deutschen Haftbedingungen
In seinen Instagram-Storys beantwortete Jimi Blue Ochsenknecht kurze Zeit später diverse Fragen seiner Follower - auch nach den Haftbedingungen. Er schrieb damals: "Ich war in sieben Stück. In Hannover und München war die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden und das Essen war leider nicht so. Die anderen waren tatsächlich ok." Die Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim konterte daraufhin die Vorwürfe, dass besonders auf Sauberkeit und Hygiene geachtet werde.
Wie konnte es sein, dass er die Hotelrechnungen nicht bezahlte, fragten einige Fans. Ochsenknecht gestand: "Hätte ich gewusst, wie weit es schon ist, hätte ich es niemals so weit kommen lassen."
Wenige Tage vor Prozess-Beginn spricht Jimi Blue Ochsenknecht in positiveren Tönen von seiner Zeit im Gefängnis:
Welche Strafe droht Jimi Blue Ochsenknecht?
Das österreichische Strafgesetzbuch sieht für schweren Betrug einen Strafrahmen von einem Jahr bis hin zu drei Jahren Gefängnis vor. Es bestehe jedoch auch die Möglichkeit der Umwandlung in eine Geldstrafe.
