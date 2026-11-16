Die Zahl der Soldaten mit einer diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörung oder einer anderen psychischen Erkrankung hat 2025 deutlich zugenommen. Was sind die Gründe?

Immer häufiger werden bei Soldaten in der Bundeswehr psychische Erkrankungen festgestellt. Vor allem die Zahl der Betroffenen mit posttraumatischen Belastungsstörungen nehme zu. 16.11.2026 | 0:31 min

Die Zahl psychisch erkrankter Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr nimmt zu. Wie eine Erhebung zeigt, wurde bei mehr Betroffenen eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder eine andere durch einen Einsatz ausgelöste psychische Erkrankung diagnostiziert.

Jedes Jahr gebe es eine entsprechende Erhebung, sagte der Beauftragte des Verteidigungsministeriums für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte, Peter Zimmermann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Und da haben wir von 2024 zu 2025 einen erheblichen Anstieg festgestellt. „ Peter Zimmermann, Beauftragter des Verteidigungsministeriums

50 Prozent mehr PTBS-Erkrankte

Die Zahl der psychisch Erkrankten mit posttraumatischer Belastungsstörung sei um etwa 50 Prozent gestiegen - von 186 auf 279.

Die Zahl derjenigen mit anderen einsatzbedingten psychischen Erkrankungen nahm laut Zimmermann um etwa 40 Prozent zu - von 112 Meldungen 2024 auf 159 im Jahr 2025.

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Was sind die Gründe?

"Die Zahl der Betroffenen ist also insgesamt von 298 auf 438 gewachsen. Das ist eine ganze Menge", bilanzierte Zimmermann. Zwar sei die statistische Erfassung vereinfacht worden, was zu mehr Meldungen geführt haben könnte.

Wesentlicher scheint mir aber, dass wir im Moment Trigger haben - also Bilder aus dem Iran- oder dem Ukraine-Krieg, die dazu führen, dass sich bei betroffenen Bundeswehrsoldaten Symptome verstärken und sie sich in Behandlung begeben. „ Peter Zimmermann, Beauftragter des Verteidigungsministeriums

Ein weiterer Punkt sei, dass man bei der Bundeswehr inzwischen "eine recht intensive Aufklärungsarbeit" mache, sagte der Beauftragte.

Betroffene Soldaten in Afghanistan, Kosovo und Mali eingesetzt

Die meisten Betroffenen waren laut Zimmermann in Afghanistan, dem Kosovo oder in Mali eingesetzt.

"Dabei wirkt sich die Angst vor Stigmatisierung oft negativ aus. Die Betroffenen fürchten, von ihren Kameraden nicht mehr ernst genommen zu werden, keine Karriere mehr machen zu können oder als Weichei zu gelten, wenn sie mit psychischen Problemen zum Arzt gehen."

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Betroffene begäben sich im Schnitt erst vier bis fünf Jahre nach dem auslösenden Ereignis in Behandlung. Das sei deutlich zu lang.

Eine PTBS ist eine psychische Krankheit, die als Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis eintritt. Die Symptome setzen manchmal erst verzögert ein. Betroffene erleben häufig das Trauma immer wieder in sogenannten Flashbacks oder in ihren Träumen. Manche Betroffene ziehen sich immer mehr zurück, leiden unter Schlafproblemen und sind sehr schreckhaft.

Quelle: dpa