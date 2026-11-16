Neue Erhebung:Mehr Bundeswehr-Soldaten psychisch erkrankt
Die Zahl der Soldaten mit einer diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörung oder einer anderen psychischen Erkrankung hat 2025 deutlich zugenommen. Was sind die Gründe?
Die Zahl psychisch erkrankter Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr nimmt zu. Wie eine Erhebung zeigt, wurde bei mehr Betroffenen eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder eine andere durch einen Einsatz ausgelöste psychische Erkrankung diagnostiziert.
Jedes Jahr gebe es eine entsprechende Erhebung, sagte der Beauftragte des Verteidigungsministeriums für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte, Peter Zimmermann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
50 Prozent mehr PTBS-Erkrankte
Die Zahl der psychisch Erkrankten mit posttraumatischer Belastungsstörung sei um etwa 50 Prozent gestiegen - von 186 auf 279.
Die Zahl derjenigen mit anderen einsatzbedingten psychischen Erkrankungen nahm laut Zimmermann um etwa 40 Prozent zu - von 112 Meldungen 2024 auf 159 im Jahr 2025.
Was sind die Gründe?
"Die Zahl der Betroffenen ist also insgesamt von 298 auf 438 gewachsen. Das ist eine ganze Menge", bilanzierte Zimmermann. Zwar sei die statistische Erfassung vereinfacht worden, was zu mehr Meldungen geführt haben könnte.
Ein weiterer Punkt sei, dass man bei der Bundeswehr inzwischen "eine recht intensive Aufklärungsarbeit" mache, sagte der Beauftragte.
Betroffene Soldaten in Afghanistan, Kosovo und Mali eingesetzt
Die meisten Betroffenen waren laut Zimmermann in Afghanistan, dem Kosovo oder in Mali eingesetzt.
"Dabei wirkt sich die Angst vor Stigmatisierung oft negativ aus. Die Betroffenen fürchten, von ihren Kameraden nicht mehr ernst genommen zu werden, keine Karriere mehr machen zu können oder als Weichei zu gelten, wenn sie mit psychischen Problemen zum Arzt gehen."
Betroffene begäben sich im Schnitt erst vier bis fünf Jahre nach dem auslösenden Ereignis in Behandlung. Das sei deutlich zu lang.
Eine PTBS ist eine psychische Krankheit, die als Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis eintritt. Die Symptome setzen manchmal erst verzögert ein. Betroffene erleben häufig das Trauma immer wieder in sogenannten Flashbacks oder in ihren Träumen. Manche Betroffene ziehen sich immer mehr zurück, leiden unter Schlafproblemen und sind sehr schreckhaft.
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