Laura Gille hat als Soldatin sexualisierte Gewalt erlebt. Im Interview mit ZDFheute spricht sie über ihre Erlebnisse als Frau in der Bundeswehr.

Soldatin Gille: "Ich spürte, wie er sich auf mich drückte"

Oberleutnant Laura Gille hat im Dienst sexuelle Gewalt durch einen Kameraden erlebt. Ihre Erfahrungen, auch nachdem sie den Fall gemeldet hat, beschreibt sie als traumatisch. 11.11.2026 | 8:38 min

Mit 18 Jahren entscheidet sich Laura Gille für die Bundeswehr - aus Überzeugung und mit dem Ziel, ein Teil davon zu sein, Freiheit und Demokratie zu schützen. Nach der Grundausbildung schlägt sie eine Laufbahn als Offizier ein, kommt dafür nach Idar-Oberstein an die Artillerieschule. Dort erfährt die heute 28-jährige Oberleutnant von einem Kameraden sexualisierte Gewalt.

ZDFheute: Heute wurde die Dunkelfeldstudie zu sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr veröffentlicht. Können Sie uns erzählen, was Sie erlebt haben?

Laura Gille: Ich hatte mich abends mit einem befreundeten Kameraden in meiner Stube getroffen und wir haben auch Gin getrunken. Es ging in unserem Gespräch um meine Ex-Beziehung, auch seine Beziehung lief nicht gut. Er hatte mich dann gefragt, ob ich ihn in den Arm nehmen könnte.

Ich habe mir dabei nichts gedacht, bin aufgestanden und hab ihn in den Arm genommen. Für mich war da schon eine persönliche Grenze überschritten. Er wollte dann nochmal umarmt werden und hat mich gar nicht mehr losgelassen, seinen Kopf in mein Dekolleté reingedrückt.

Ich sagte dann zu ihm: "Es ist schon spät, könntest du einfach nur gehen?" Dann kippte die Situation. Der Freund, der eigentlich gerade noch vor mir saß (…), war nicht mehr da. Da saß auf einmal ein Monster, was mich angelächelt und gefragt hat: 'Was würdest du dagegen tun?'

Eine Dunkelfeldstudie soll zeigen, wie verbreitet sexuelles Fehlverhalten in der Bundeswehr ist. Laut Verteidigungsminister Pistorius (SPD) sind junge Frauen besonders betroffen. 11.11.2026 | 0:46 min

ZDFheute: Was ist dann passiert?

Gille: Auf einmal stand er vor mir, hob mich hoch und legte mich in mein Bett. Ich wusste: Okay, hier komme ich nicht mehr raus. Ich wollte schreien, aber mein Körper hörte gar nicht auf mich. Ich spürte, wie er sich auf mich drückte. Ich spürte seine Erektion.

Seine Hand fand dann meine Kehle und drückte zu. Ich dachte: 'Drück noch einmal zu, dann muss ich nicht mitbekommen, was du gleich mit mir machst.' „

Ich weiß nicht, was für einen Gedankenblitz er hatte, mich loszulassen. Aber er ging dann einfach. Er hat mir noch einen Kuss gegeben, quasi zum Abschied. Ich bin dann wie aus dem Bett gefallen, habe angefangen zu hyperventilieren und wusste nicht, was passiert ist.

In den vergangenen zwölf Monaten erlebten laut Studie... 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten verbales sexualisiertes Fehlverhalten

7 Prozent der Soldatinnen und 5 Prozent der Soldaten visuelles Fehlverhalten

9 Prozent der Soldatinnen und 3 Prozent der Soldaten körperliches sexualisiertes Fehlverhalten

Sowohl 2 Prozent der Soldatinnen als auch der Soldaten sexualisierte Gewalt Betroffene meldeten den Vorfall nicht, weil... ...sie kein Aufsehen im persönlichen und militärischen Umfeld erregen wollen. Zweithäufigste Ursache ist fehlendes Vertrauen in das Meldewesen, in militärische Strukturen und das soldatische Umfeld. Direkter sozialer Druck nach einer Meldung wird demnach erst nachrangig genannt.

ZDFheute: Überraschen Sie die Zahlen der Dunkelfeldstudie und haben Sie selbst mitbekommen, dass Kameradinnen Ähnliches passiert ist?

Gille: Es ist traurig, aber es hat mich nicht überrascht. Alle weiblichen Kameraden, die ich später kennengelernt habe, mit denen ich gesprochen habe, haben entweder Nachrichten, Zurufe oder Kommentare bekommen oder in Momenten, in denen sie allein waren, Ähnliches erlebt.

Vorgesetzte in der Bundeswehr würden sich teilweise nicht vertrauenswürdig zeigen und Druck auf Betroffene ausüben, wenn Soldatinnen sexuelle Übergriffe melden, so ZDF-Korrespondent Röckerath. 11.11.2026 | 8:05 min

ZDFheute: Was müsste sich jetzt ändern? Verteidigungsminister Boris Pistorius hat ja eine Null-Toleranz-Politik angekündigt.

Gille: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Betroffene sich trauen, diesen ersten Schritt zu machen, diese Dinge überhaupt zu melden. Wenn ich Fehlverhalten eines Vorgesetzten erst beim nächsten Vorgesetzten melden muss, kann es keine neutrale Ermittlung geben.

Hier müssen externe Strukturen geschaffen werden. „

Ich habe es selbst erlebt: Als ich mich an die Wehrbeauftragte gewandt hatte, um mein Beschwerderecht wahrzunehmen, hat mich ein Vorgesetzter beiseite genommen und mich aufs Schärfste beleidigt.

ZDFheute: Braucht die Bundeswehr mehr Frauen in Führungspositionen, um das Problem anzugehen?

Gille: Ich möchte, dass wir mehr Frauen bei der Bundeswehr haben, denn nur so ändert sich etwas.

Wenn wir die Bundeswehr den Männern überlassen, dann werden diese toxischen Strukturen immer weiter entstehen. „

Es gibt gute Kameraden und hier können Männer auch ansetzen: Schaut nicht weg. Geht zu einer Kameradin, bietet Hilfe an. Wir müssen nicht eine Gesellschaft der Angst schaffen.

Das Interview führte Julia Kunert aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.