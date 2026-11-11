Sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr:Soldatin Gille: "Ich spürte, wie er sich auf mich drückte"
Laura Gille hat als Soldatin sexualisierte Gewalt erlebt. Im Interview mit ZDFheute spricht sie über ihre Erlebnisse als Frau in der Bundeswehr.
Mit 18 Jahren entscheidet sich Laura Gille für die Bundeswehr - aus Überzeugung und mit dem Ziel, ein Teil davon zu sein, Freiheit und Demokratie zu schützen. Nach der Grundausbildung schlägt sie eine Laufbahn als Offizier ein, kommt dafür nach Idar-Oberstein an die Artillerieschule. Dort erfährt die heute 28-jährige Oberleutnant von einem Kameraden sexualisierte Gewalt.
ZDFheute: Heute wurde die Dunkelfeldstudie zu sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr veröffentlicht. Können Sie uns erzählen, was Sie erlebt haben?
Laura Gille: Ich hatte mich abends mit einem befreundeten Kameraden in meiner Stube getroffen und wir haben auch Gin getrunken. Es ging in unserem Gespräch um meine Ex-Beziehung, auch seine Beziehung lief nicht gut. Er hatte mich dann gefragt, ob ich ihn in den Arm nehmen könnte.
Ich habe mir dabei nichts gedacht, bin aufgestanden und hab ihn in den Arm genommen. Für mich war da schon eine persönliche Grenze überschritten. Er wollte dann nochmal umarmt werden und hat mich gar nicht mehr losgelassen, seinen Kopf in mein Dekolleté reingedrückt.
Ich sagte dann zu ihm: "Es ist schon spät, könntest du einfach nur gehen?" Dann kippte die Situation. Der Freund, der eigentlich gerade noch vor mir saß (…), war nicht mehr da. Da saß auf einmal ein Monster, was mich angelächelt und gefragt hat: 'Was würdest du dagegen tun?'
ZDFheute: Was ist dann passiert?
Gille: Auf einmal stand er vor mir, hob mich hoch und legte mich in mein Bett. Ich wusste: Okay, hier komme ich nicht mehr raus. Ich wollte schreien, aber mein Körper hörte gar nicht auf mich. Ich spürte, wie er sich auf mich drückte. Ich spürte seine Erektion.
Ich weiß nicht, was für einen Gedankenblitz er hatte, mich loszulassen. Aber er ging dann einfach. Er hat mir noch einen Kuss gegeben, quasi zum Abschied. Ich bin dann wie aus dem Bett gefallen, habe angefangen zu hyperventilieren und wusste nicht, was passiert ist.
ZDFheute: Überraschen Sie die Zahlen der Dunkelfeldstudie und haben Sie selbst mitbekommen, dass Kameradinnen Ähnliches passiert ist?
Gille: Es ist traurig, aber es hat mich nicht überrascht. Alle weiblichen Kameraden, die ich später kennengelernt habe, mit denen ich gesprochen habe, haben entweder Nachrichten, Zurufe oder Kommentare bekommen oder in Momenten, in denen sie allein waren, Ähnliches erlebt.
ZDFheute: Was müsste sich jetzt ändern? Verteidigungsminister Boris Pistorius hat ja eine Null-Toleranz-Politik angekündigt.
Gille: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Betroffene sich trauen, diesen ersten Schritt zu machen, diese Dinge überhaupt zu melden. Wenn ich Fehlverhalten eines Vorgesetzten erst beim nächsten Vorgesetzten melden muss, kann es keine neutrale Ermittlung geben.
Ich habe es selbst erlebt: Als ich mich an die Wehrbeauftragte gewandt hatte, um mein Beschwerderecht wahrzunehmen, hat mich ein Vorgesetzter beiseite genommen und mich aufs Schärfste beleidigt.
ZDFheute: Braucht die Bundeswehr mehr Frauen in Führungspositionen, um das Problem anzugehen?
Gille: Ich möchte, dass wir mehr Frauen bei der Bundeswehr haben, denn nur so ändert sich etwas.
Es gibt gute Kameraden und hier können Männer auch ansetzen: Schaut nicht weg. Geht zu einer Kameradin, bietet Hilfe an. Wir müssen nicht eine Gesellschaft der Angst schaffen.
Das Interview führte Julia Kunert aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.
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