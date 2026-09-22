Deutschlands neuer Kampfjet F-35 - Die Knebelverträge mit den USA

Die "Pax Americana" sei vorbei, erklärt Bundeskanzler Friedrich Merz. Doch milliardenschwere Rüstungsprojekte wie die Beschaffung von F-35-Kampfjets, Transporthubschraubern, Seefernaufklärern und Marschflugkörpern zeigen das Gegenteil: Deutschland begibt sich in eine immer stärkere militärische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten. Hinzu kommen Kaufverträge, die nahezu ausschließlich zugunsten der USA ausgestaltet sind und von deutscher Seite weitgehend akzeptiert werden müssen.