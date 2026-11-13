Thomas Berthold soll für die AfD bei der Wahl des Bundespräsidenten antreten. Das erfuhr das ZDF aus AfD-Kreisen.

Thomas Berthold soll für die AfD als Bundespräsident kandidieren. Quelle: Imago

Thomas Berthold blickt auf eine große Fußballerkarriere zurück. 1990 wurde der gebürtige Hanauer Fußball-Weltmeister. Nun tritt er in einem hochpolitischen Zusammenhang zurück auf die große Bühne: als Kandidat der AfD für das Amt des Bundespräsidenten. Die Partei will den 62-Jährigen offiziell nominieren, wie das ZDF erfuhr.

Nominierung ist symbolischer Akt

Am Samstag kommt der Bund-Länder-Rat der Rechtsaußen-Partei turnusmäßig in Berlin zusammen. Auf der Tagesordnung von Parteivorstand und Länderchefs steht nach Informationen des ZDF-Hauptstadtstudios und "frontal" auch die Nominierung des eigenen Kandidaten.

Dass Berthold Staatsoberhaupt wird und ins Schloss Bellevue einzieht, ist äußerst unwahrscheinlich: Die AfD wird zwischen 260 bis 262 Wahlleute in die Bundesversammlung entsenden können. Die genaue Zahl steht noch nicht fest, weil sie von unterschiedlichen Faktoren abhängig ist. Die Gesamtzahl der Delegierten der Parteien setzen sich aus ihren Sitzen im Bundestag und den von den Landesparlamenten entsandten Delegierten zusammen.

Insgesamt wählen 1.260 Männer und Frauen den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin. Im ersten Wahlgang benötigt ein Bewerber mindestens 631 Stimmen, um gewählt zu sein.

Klar ist: Die Unionsparteien CDU und CSU sowie SPD und Grünen wollen für Ilse Aigner stimmen. Damit entfiele auf die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin die Mehrheit.

CSU-Politikerin Ilse Aigner ist offiziell von der Union als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin nominiert worden. Die Linke will einen eigenen Personalvorschlag machen. 09.11.2026 | 3:05 min

Bundesweit stärkste Kraft

Das weiß auch die AfD. Wie schon in der Vergangenheit, ist ihre Nominierung eines eigenen Kandidaten vor allem Symbolik. Gleichzeitig aber demonstriert die Partei dieses Mal ihre neue Stärke: Im Bundestag hat sie ihre Sitze bei der Bundestagswahl 2025 verdoppelt, seit Monaten führt sie die bundesweiten Umfragen als stärkste Kraft an.

2021 nominierte die AfD den damals noch der CDU angehörenden Ökonomen Max Otte. Er wurde daraufhin aus der CDU geworfen. 2017 stellte die AfD ihren damaligen Partei-Vize Albrecht Glaser als Kandidaten auf. Dieses Mal mit Thomas Berthold also einen ehemaligen Spieler des FC Bayern München, des VfB Stuttgarts und der Nationalmannschaft.

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Wie gut passt Berthold zur AfD?

Im August 2020 trat Berthold bei "Querdenker"-Demonstrationen in Stuttgart und Berlin als Redner auf. "Ich habe mich 'Querdenken’ angeschlossen, weil 'Querdenken’ für die Wahrung unserer Grundrechte steht", sagte er dort. Sein Vertrauen gegenüber der politischen Führung in diesem Land sei "unter Null". Man müsse über alle Kanäle dieses System, das seiner Meinung nach vor dem Ende stehe, permanent mit Informationen "penetrieren".

Thomas Berthold bei einer Demonstration in Berlin gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am 29.08.2020. Quelle: Imago

In einer Rede in Berlin unter dem Titel "Patient Deutschland" sagte Berthold über seine politische Ausrichtung: "Ich bin weder rechts noch links, ich bin kein Verschwörer, ich bin vor allem kein Antisemit und ich bin kein Corona-Leugner". Ihm gehe es um Meinungsfreiheit und Kritik an den Maßnahmen.

Auch in einem Interview mit einem rechten Blogger im Jahr 2020 sprach er über seine politische Ausrichtung. Bertold betonte dort seine Kritik an den Corona-Maßnahmen, zeigte sich als Impf-Skeptiker und Verfechter von Alternativmedizin: Seit seine Kinder nach der Geburt aus dem Krankenhaus kamen, seien sie nie wieder gegen irgendwas geimpft worden. Den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk möchte er in seiner jetzigen Form radikal umbauen: "Abschaffung der Zwangsgebühren".

Im Schatten ihres Umfragehöhenflugs führt die AfD im größten Landesverband Nordrhein-Westfalen einen erbitterten Macht- und Lagerkampf. 10.11.2026 | 10:23 min

Position bei Migration, Klima und anderen Themen noch offen

Beim Thema Migration setzte Berthold auf Integration:

Das Konzept muss sein, dass man die Menschen in ihrer Heimat unterstützt, weil kein Mensch verlässt doch freiwillig seine Heimat. „ Thomas Berthold

Und weiter: "Wenn das dann aber stattfindet und es ist so, dann muss ich doch ein Konzept haben, wie die Menschen in eine Gesellschaft integriert werden." Dafür brauche es vor allem Bildungsangebote. Wie er sich im Richtungsstreit zwischen den eher gemäßigten Äußerungen zur sogenannten Remigration von Tino Chrupalla und den zunehmend radikalen von Alice Weidel positioniert, dürfte spannend werden.

Noch vor zehn Jahren gehörte Alice Weidel zu den Gemäßigten, das zeigen geleakte AfD-Mails. Inzwischen hat sich ihr Ton deutlich verschärft. 08.11.2026 | 3:35 min

An manchen Stellen klingt der potenzielle AfD-Bundespräsidentenkandidat in seinem Interview von damals gar nicht nach AfD, etwa wenn es um Klimaschutz geht: "Die Umwelt ist das übergreifende Thema überhaupt auf unserem Globus. Es wird immer diskutiert, es gibt das Kyoto-Abkommen, es gibt Konferenzen. Ich denke, dass die Menschen in unserer Gesellschaft noch gar nicht wissen, dass es fünf nach zwölf ist, das hier was passieren muss."

Die Umwelt werde so stark belastet, Wälder abgeholzt, der CO2-Ausstoß nicht reduziert, aber Großmächte interessierten sich nicht mehr, was sie unterschrieben hätten und es gebe keine Sanktionen.

Berthold bezeichnete sich als Vegetarier

Nicht die Autos machten den großen Teil des CO2-Ausstoßes aus: "Die liebe Fleischindustrie trägt einen großen Teil dazu bei." Bertold selbst, so sagte er 2020, sei Vegetarier und trinke jeden Morgen einen "Green Smoothie", denn "Chlorophyll und Wildkräuter sind das entscheidende für unsere Gesundheit!".

Das klingt anders als AfD-Chefin Alice Weidel: "Ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel!"

In seiner aktiven Corona-Demo-Phase war Berthold anscheinend noch nicht überzeugt von der AfD: "Was hast du denn noch für Alternativen als Bürger? Wen willst du denn wählen?", fragte er in einem Interview 2020, und zeigte sich einer neuen Partei gegenüber aufgeschlossen. Er sagte jedoch auch: "Ich habe keine Intentionen, politisch aktiv zu werden." Das hat sich nun geändert.