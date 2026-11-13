Eine großflächige Störung bei Microsofts Outlook und weiteren Diensten bereitet Nutzern weltweit Probleme. Seit Stunden arbeite man an der Fehlerbehebung.

Der Ausfall von Outlook und Teams hat weltweit Unternehmen und Behörden gestört. Microsoft arbeitet an der Beseitigung der Probleme. Einige Nutzer haben weiterhin keinen Zugriff auf ihre E-Mails. 13.11.2026 | 0:19 min

Eine stundenlange Störung hat viele Unternehmen und Verbraucher von Microsofts Cloud-Angeboten wie dem E-Mail-Dienst Outlook abgeschnitten. Betroffen war dadurch eine ganze Palette von Diensten des Windows-Riesen.

Der Zugriff auf Mails in Outlook kann fehlschlagen.

kann fehlschlagen. Bei Teams lassen sich teilweise keine Besprechungen planen und die Kalender-Anbindung funktioniere nicht richtig.

lassen sich teilweise keine Besprechungen planen und die Kalender-Anbindung funktioniere nicht richtig. Nicht nutzbar für Unternehmenskunden ist zum Teil auch der KI-Assistent Copilot.

Auch Schnittstellen zu KI-Diensten wie OpenAI und Anthropic waren zeitweise gestört.

Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X den Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Der Software-Riese berichtete zunächst von Problemen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Danach hieß es vom Unternehmen, dass die Störung weltweit Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 treffen könne.

Man versuche, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten, hieß es.

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Microsoft: Kein Hinweis auf Cyberangriff

Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht. Laut jüngsten Angaben der Microsoft-Ingenieure wurde auf betroffenen Servern ein Prozess überlastet, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist - woraufhin die Rechner keine Anfragen mehr verarbeiteten. Zudem machte der Konzern die jüngste Konfigurationsänderung rückgängig, die zeitlich mit dem Beginn der Störung zusammenfiel.

Zwischendurch schien Microsoft bereits einen Erfolg vermelden zu können: Ein Teil der Server werde wieder ans Netz gebracht - "und sie bleiben soweit stabil". Wenig später folgte jedoch der Rückschlag: Wiederhochgefahrene Server drohten erneut auszufallen, sobald wieder Datenverkehr auf sie traf. Auch ein späterer Versuch, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren, brachte zunächst nur teils positive Ergebnisse; weitere Gegenmaßnahmen griffen nach Konzernangaben nicht wie erhofft.

Millionen Nutzer konnten bereits im September stundenlang keine E-Mails senden oder empfangen. Microsoft erklärte, ein Fehler habe den Zugriff auf Server blockiert. 01.09.2026 | 0:20 min

Schwierige Fehlerbehebung

Microsoft erklärte, man suche angesichts anhaltender Ungleichgewichte bei der Datenverkehrssteuerung nach alternativen Wegen, um die Kapazitäten zu erhöhen. Wann alle Microsoft-365-Dienste wieder uneingeschränkt laufen, blieb zunächst unklar.

Microsofts E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen großflächigen Ausfall durchlebt. Nutzer konnten sich über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen. Als Ursache nannte Microsoft damals ein Problem in der Cloud-Infrastruktur.

Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag - meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme in den riesigen Cloud-Infrastrukturen so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt.

Quelle: dpa, AFP