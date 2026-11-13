Von Samy Deluxe bis "Pur":November-Playlist: Das sind die Highlights des Monats
von Marcus Schönhoff
Jeden Monat erscheinen so viele neue Songs und Alben, dass man leicht den Überblick verliert. Wir haben die wichtigsten Neuerscheinungen unter die Lupe genommen.
"Yello" hat ein neues Album
Es gibt Alben, mit denen man gar nicht mehr rechnet. So wie das neue von "Yello". Dieter Meier und Boris Blank, die altgedienten Avantgarde-Popper aus der Schweiz, wollen es mit "Time Lab" noch mal wissen und liefern solide Kost ab, wie man es von "Yello" gewohnt ist. Das Motto der Platte: "To the Future Through the Past" (Der Weg in die Zukunft führt durch die Vergangenheit).
Boris Blank durchforstete sein fast 50 Jahre altes Klangarchiv und kombiniert musikalische Ideen aus den 1980er Jahren mit unveröffentlichten Aufnahmen und frischen Beats. Herausgekommen ist ein Album, das sehr vertraut nach "Yello" klingt, aber nie zu einer langweiligen Kopie wird.
Emotionen aus Hannover
"Will you ever let me know", fragen "Dolphin Love" aus Hannover. Die aktuell erschienene Single wird auch auf der neuen EP "Not from here" zu finden sein. Indiepop ist das Fachgebiet von "Dolphin Love".
Hinter dem Projekt steht der Musiker Constantin Kopp, auch bekannt als "Coco". Entstanden ist die Idee zu "Dolphin Love" in einem Hotel in Australien, dem Hotel Dolphin. Seine Musik bricht oft mit den Normen: "Emotionen sind wichtiger als traditionelle Songwriting-Strukturen", sagt der Künstler.
Samy Deluxe meldet sich zurück
Neues auch von Samy Deluxe: Sein neues Album kommt im Januar. Mit der Single "Ohne Heimat/Mitbürger" liefert er einen gesellschaftskritischen und politischen Vorboten zum Album ab, der stark an seinen Klassiker "Weck mich auf" erinnert.
Das neue Album, eine Zusammenarbeit mit DJ Desue, wird "D&D" heißen. Auf dem Album setzt sich Samy Deluxe mit harten und politischen Themen auseinander. Gleichzeitig spielt Kunst eine zentrale Rolle: Die Videos zum Album sind am Woods Art Institute in Hamburg entstanden. Es ist das zehnte Studioalbum des Rappers.
Neue Musik von Joris
"Ikarus" ist die erste musikalische Visitenkarte von Joris für 2027. Dann will er mit neuem Album und einer Tour am Start sein. In "Ikarus" singt er über die Höhen und Tiefen seiner Karriere.
Plötzlicher Erfolg, große Erwartungen und der Höhenflug, von dem man früher nur träumen konnte: Joris' neuer Song erzählt davon, wie es sich anfühlt, plötzlich höher zu fliegen, als man je gedacht hätte - und was passiert, wenn man wieder auf dem Boden ankommt. Im Mittelpunkt steht dabei auch die eine Person, die Halt gibt, wenn alles andere ins Wanken gerät.
"Pascow": Punkrock aus Gimbweiler
Die neue "Pascow"-Single "Und wir so" zieht in sonnigem Pop-Punk-Sound nach vorne, "schnörkellos und ungekämmt", sagt die Band. "Pascow" kommen aus Gimbweiler in Rheinland-Pfalz und sind seit 1998 unterwegs.
Das neue Album heißt wie die aktuelle Single, "Und wir so", und erscheint im März 2027. Für Liebhaber wird es das Album neben der CD- und Vinyl-Version auch auf Kassette geben. Im Frühjahr geht es dann auch auf Tour, erste Shows sind bereits ausverkauft.
"Pur" feiert Comeback
Und zum Schluss "Pur". Nach dem Jubiläum von "Abenteuerland" gibt es jetzt frische Musik. "Bleib mir" erscheint am 13. November und ist das 18. Studioalbum der Band. "Die zwölf Songs sind von einschneidenden, persönlichen Erfahrungen geprägt und erzählen von einer zweiten Chance, Dankbarkeit, Liebe, Vergebung und dem Mut, das eigene Leben bewusst zu gestalten", sagt die Band.
Mit der neuen Platte im Gepäck geht es natürlich auch raus an die frische Luft. "Pur" sind im Sommer nächsten Jahres open air unterwegs, vorher werden im Dezember noch die Arenen der Republik bespielt. Vollbedienung also für alle "Pur"-Fans. Frontmann Hartmut Engler hatte kürzlich bekanntgegeben, einen Herzinfarkt gehabt zu haben, die Tour sehe er als Zeichen, dass er auf die Bühne zurück wolle.
Mit Material von dpa.
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