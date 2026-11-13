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Panorama

Von Samy Deluxe bis "Pur": Highlights der November-Playlist

Von Samy Deluxe bis "Pur":November-Playlist: Das sind die Highlights des Monats

von Marcus Schönhoff

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Jeden Monat erscheinen so viele neue Songs und Alben, dass man leicht den Überblick verliert. Wir haben die wichtigsten Neuerscheinungen unter die Lupe genommen.

Die Band Pur in einem dunklen Probenraum beim Proben

Von "Pur" bis Samy Deluxe: Neuerscheinungen deutscher Künstlerinnen und Künstler im November 2026.

12.11.2026 | 2:51 min

"Yello" hat ein neues Album

Es gibt Alben, mit denen man gar nicht mehr rechnet. So wie das neue von "Yello". Dieter Meier und Boris Blank, die altgedienten Avantgarde-Popper aus der Schweiz, wollen es mit "Time Lab" noch mal wissen und liefern solide Kost ab, wie man es von "Yello" gewohnt ist. Das Motto der Platte: "To the Future Through the Past" (Der Weg in die Zukunft führt durch die Vergangenheit).

Sänger Dieter Meier und Instrumentalist Boris Blank spielen ein Konzert

Nach langer Zeit kommen "Yello" mit einem neuen Album auf den Markt.

Quelle: dpa

Boris Blank durchforstete sein fast 50 Jahre altes Klangarchiv und kombiniert musikalische Ideen aus den 1980er Jahren mit unveröffentlichten Aufnahmen und frischen Beats. Herausgekommen ist ein Album, das sehr vertraut nach "Yello" klingt, aber nie zu einer langweiligen Kopie wird.

Emotionen aus Hannover

"Will you ever let me know", fragen "Dolphin Love" aus Hannover. Die aktuell erschienene Single wird auch auf der neuen EP "Not from here" zu finden sein. Indiepop ist das Fachgebiet von "Dolphin Love".

Man sieht eine dunkelhaarige Frau, die eine weiße Bluse trägt.

Das neue Album von Fatma Said vereint Oper, Chanson und arabische Musik: eine klangvolle Reise durch Kulturen, Sprachen und musikalische Epochen.

14.10.2026 | 0:44 min

Hinter dem Projekt steht der Musiker Constantin Kopp, auch bekannt als "Coco". Entstanden ist die Idee zu "Dolphin Love" in einem Hotel in Australien, dem Hotel Dolphin. Seine Musik bricht oft mit den Normen: "Emotionen sind wichtiger als traditionelle Songwriting-Strukturen", sagt der Künstler.

Samy Deluxe meldet sich zurück

Neues auch von Samy Deluxe: Sein neues Album kommt im Januar. Mit der Single "Ohne Heimat/Mitbürger" liefert er einen gesellschaftskritischen und politischen Vorboten zum Album ab, der stark an seinen Klassiker "Weck mich auf" erinnert.

Samy Deluxe

Samy Deluxe kommt mit neuer, gesellschaftskritischer Single

Quelle: dpa/Georg Wendt

Das neue Album, eine Zusammenarbeit mit DJ Desue, wird "D&D" heißen. Auf dem Album setzt sich Samy Deluxe mit harten und politischen Themen auseinander. Gleichzeitig spielt Kunst eine zentrale Rolle: Die Videos zum Album sind am Woods Art Institute in Hamburg entstanden. Es ist das zehnte Studioalbum des Rappers.

Neue Musik von Joris

"Ikarus" ist die erste musikalische Visitenkarte von Joris für 2027. Dann will er mit neuem Album und einer Tour am Start sein. In "Ikarus" singt er über die Höhen und Tiefen seiner Karriere.

Joris

Joris' Songs erzählen mitten aus dem Leben.

Plötzlicher Erfolg, große Erwartungen und der Höhenflug, von dem man früher nur träumen konnte: Joris' neuer Song erzählt davon, wie es sich anfühlt, plötzlich höher zu fliegen, als man je gedacht hätte - und was passiert, wenn man wieder auf dem Boden ankommt. Im Mittelpunkt steht dabei auch die eine Person, die Halt gibt, wenn alles andere ins Wanken gerät.

"Pascow": Punkrock aus Gimbweiler

Die neue "Pascow"-Single "Und wir so" zieht in sonnigem Pop-Punk-Sound nach vorne, "schnörkellos und ungekämmt", sagt die Band. "Pascow" kommen aus Gimbweiler in Rheinland-Pfalz und sind seit 1998 unterwegs.

Auf dem Bild zu sehen ist ein Portrait von Geigenspieler David Garrett

David Garrett verrät beim Mittagessen in Berlin, warum ihm Gesundheit wichtig ist, wie er mit Ruhm umgeht und weshalb er bei Musik auf echte Handarbeit setzt.

13.10.2026 | 5:01 min

Das neue Album heißt wie die aktuelle Single, "Und wir so", und erscheint im März 2027. Für Liebhaber wird es das Album neben der CD- und Vinyl-Version auch auf Kassette geben. Im Frühjahr geht es dann auch auf Tour, erste Shows sind bereits ausverkauft.

Grippe: Arzt verschreibt Pur-Sänger Auszeit

Nach seinem schweren Herzinfarkt singt Hartmut Engler von einer zweiten Chance.

Quelle: ZDF/Sascha Baumann

"Pur" feiert Comeback

Und zum Schluss "Pur". Nach dem Jubiläum von "Abenteuerland" gibt es jetzt frische Musik. "Bleib mir" erscheint am 13. November und ist das 18. Studioalbum der Band. "Die zwölf Songs sind von einschneidenden, persönlichen Erfahrungen geprägt und erzählen von einer zweiten Chance, Dankbarkeit, Liebe, Vergebung und dem Mut, das eigene Leben bewusst zu gestalten", sagt die Band.

LIYO im Musikvideo

Von den Toten Hosen bis zu Philipp Poisel: Der Oktober wartet mit einigen Musik-Schmankerln auf. Doch was sind die Highlights unter den deutschsprachigen Musik-Neuerscheinungen. Ein Überblick.

09.10.2026 | 2:37 min

Mit der neuen Platte im Gepäck geht es natürlich auch raus an die frische Luft. "Pur" sind im Sommer nächsten Jahres open air unterwegs, vorher werden im Dezember noch die Arenen der Republik bespielt. Vollbedienung also für alle "Pur"-Fans. Frontmann Hartmut Engler hatte kürzlich bekanntgegeben, einen Herzinfarkt gehabt zu haben, die Tour sehe er als Zeichen, dass er auf die Bühne zurück wolle.

Mit Material von dpa.

Über dieses Thema berichtete Volle Kanne, Service täglich in dem Beitrag "Neuer deutscher Pop im November 2026" am 12.11.2026 ab 09:05 Uhr.

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