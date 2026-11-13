Bundestag beschließt große Geheimdienstreform

Der Bundestag hat deutlich erweiterte Befugnisse für die deutschen Nachrichtendienste beschlossen. BND und Verfassungsschutz dürfen künftig etwa mit eigenen Hacks zurückschlagen.

Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr Überwachungsbefugnisse und die Lizenz zum Zurückschlagen: Der Bundestag hat am Freitag die umstrittene Geheimdienstreform beschlossen. Die Abgeordneten votierten mehrheitlich für die Vorlage aus dem Haus von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), mit der die deutschen Nachrichtendiensten zu "echten Geheimdiensten" umgeformt werden sollen.

Mit der Reform der deutschen Nachrichtendienste reagiert die Bundesregierung auf die zunehmende Bedrohung durch hybride Angriffe unter anderem aus Russland. Dobrindt bezeichnete die Geheimdienstreform im Bundestag als "Jahrhundertreform".

Dobrindt verweist auf Terrorbedrohung und Hackerangriffe

Deutschland sei "Operationsraum für Terrorismus, Extremismus, für fremde Mächte", sagte Dobrindt. Zudem würden die Grenzen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren immer mehr verschwimmen, betonte der Minister. Um "wieder Sichtbarkeit zu erreichen", brauche es leistungsfähige Nachrichtendienste. Diese würden zudem "zu vollwertigen Kooperationspartnern im Kampf gegen den internationalen Terrorismus und den Staatsterrorismus".

Bisher sammeln Deutschlands Nachrichtendienste vor allem Informationen. Künftig sollen sie wie Geheimdienste anderer Länder auch "operative" Befugnisse bekommen, um Gefahren abzuwehren. So sollen Bundesnachrichtendienst (BND) und Verfassungsschutz künftig auch Hackerangriffe ausführen können, um Daten zu manipulieren oder zu löschen. So ließen sich etwa Anleitungen zum Waffenbau verändern oder IT-Systeme von Drohnenfabriken oder Chemiewaffenlaboren sabotieren.

Die Nachrichtendienste wurden vom Parlament befragt. Thema waren unter anderem die sich häufenden Angriffe auf deutsche Infrastruktur in den vergangenen Monaten. 05.10.2026 | 2:34 min

Künstliche Intelligenz zur Datenauswertung möglich

Auch die Befugnisse zur Sammlung und Auswertung von Daten werden erweitert. Dies betrifft auch die Auswertung großer Datenmengen mittels Künstlicher Intelligenz und den Abgleich biometrischer Daten mit dem Internet. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Verfassungsschutz und BND auch heimlich Wohnungen und Geschäftsräume betreten, um etwa Überwachungsmaßnahmen vorzubereiten.

Gewalt gegen Menschen dürfen die Dienste nicht ausüben, wie dies etwa bei israelischen oder US-Geheimdiensten der Fall ist. Zur Kontrolle der Dienste soll ein unabhängiger Kontrollrat eingerichtet werden.

Bei der Anhörung der Nachrichtendienst-Chefs warnt BND-Chef Jäger vor russischen Aktionen gegen Deutschland. „Die Bedrohungslage in Deutschland ist massiv“, so Konstantin von Notz (Grüne). 05.10.2026 | 4:45 min

Linke kritisiert "neue deutsche Geheimpolizei"

Kritiker befürchten eine Aushöhlung des Datenschutzes etwa in Arztpraxen, mögliche Eingriffe in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger sowie eine "digitale Massenüberwachung". Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, kritisierte, dass die Bundesregierung das historische Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten aufhebe.

"Alexander Dobrindt schafft eine neue deutsche Geheimpolizei", erklärte Bünger. Wenn der Verfassungsschutz künftig heimlich und ohne gerichtliche Kontrolle Wohnungen betrete und eine flächendeckende KI-Überwachung nutze, entstehe "ein unkontrollierbarer Apparat, der die Grundrechte mit Füßen tritt".

BND und Verfassungsschutz : So weit sollen die Befugnisse der Nachrichtendienste reichen Ab heute beschäftigt sich der Bundestag mit der geplanten Reform von BND und Verfassungsschutz. Diese sollen mehr Befugnisse erhalten und künftig "aktiv" eingreifen. Was heißt das? von Jan Henrich mit Video 38:44 FAQ