BND und Verfassungsschutz dürfen mehr:Bundestag beschließt große Geheimdienstreform
Der Bundestag hat deutlich erweiterte Befugnisse für die deutschen Nachrichtendienste beschlossen. BND und Verfassungsschutz dürfen künftig etwa mit eigenen Hacks zurückschlagen.
Mehr Überwachungsbefugnisse und die Lizenz zum Zurückschlagen: Der Bundestag hat am Freitag die umstrittene Geheimdienstreform beschlossen. Die Abgeordneten votierten mehrheitlich für die Vorlage aus dem Haus von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), mit der die deutschen Nachrichtendiensten zu "echten Geheimdiensten" umgeformt werden sollen.
Mit der Reform der deutschen Nachrichtendienste reagiert die Bundesregierung auf die zunehmende Bedrohung durch hybride Angriffe unter anderem aus Russland. Dobrindt bezeichnete die Geheimdienstreform im Bundestag als "Jahrhundertreform".
Dobrindt verweist auf Terrorbedrohung und Hackerangriffe
Deutschland sei "Operationsraum für Terrorismus, Extremismus, für fremde Mächte", sagte Dobrindt. Zudem würden die Grenzen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren immer mehr verschwimmen, betonte der Minister. Um "wieder Sichtbarkeit zu erreichen", brauche es leistungsfähige Nachrichtendienste. Diese würden zudem "zu vollwertigen Kooperationspartnern im Kampf gegen den internationalen Terrorismus und den Staatsterrorismus".
Bisher sammeln Deutschlands Nachrichtendienste vor allem Informationen. Künftig sollen sie wie Geheimdienste anderer Länder auch "operative" Befugnisse bekommen, um Gefahren abzuwehren. So sollen Bundesnachrichtendienst (BND) und Verfassungsschutz künftig auch Hackerangriffe ausführen können, um Daten zu manipulieren oder zu löschen. So ließen sich etwa Anleitungen zum Waffenbau verändern oder IT-Systeme von Drohnenfabriken oder Chemiewaffenlaboren sabotieren.
Künstliche Intelligenz zur Datenauswertung möglich
Auch die Befugnisse zur Sammlung und Auswertung von Daten werden erweitert. Dies betrifft auch die Auswertung großer Datenmengen mittels Künstlicher Intelligenz und den Abgleich biometrischer Daten mit dem Internet. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Verfassungsschutz und BND auch heimlich Wohnungen und Geschäftsräume betreten, um etwa Überwachungsmaßnahmen vorzubereiten.
Gewalt gegen Menschen dürfen die Dienste nicht ausüben, wie dies etwa bei israelischen oder US-Geheimdiensten der Fall ist. Zur Kontrolle der Dienste soll ein unabhängiger Kontrollrat eingerichtet werden.
Linke kritisiert "neue deutsche Geheimpolizei"
Kritiker befürchten eine Aushöhlung des Datenschutzes etwa in Arztpraxen, mögliche Eingriffe in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger sowie eine "digitale Massenüberwachung". Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, kritisierte, dass die Bundesregierung das historische Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten aufhebe.
"Alexander Dobrindt schafft eine neue deutsche Geheimpolizei", erklärte Bünger. Wenn der Verfassungsschutz künftig heimlich und ohne gerichtliche Kontrolle Wohnungen betrete und eine flächendeckende KI-Überwachung nutze, entstehe "ein unkontrollierbarer Apparat, der die Grundrechte mit Füßen tritt".
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