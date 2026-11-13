Jubel im Netz: "Mist, Microsoft ist aus - wir sollten heimgehen"

"Bitte nicht vor Montag reparieren!": Ausgebremste Angestellte jubeln im Netz über die Microsoft-Panne. Auch Burger King, Emirates und die Encyclopaedia Britannica machen mit.

"Mist, Microsoft ist aus - wir sollten heimgehen"

Große Probleme beim US-Softwarekonzern Microsoft haben zu Störungen und Ausfällen mehrere Dienste geführt. 13.11.2026 | 2:14 min

Wegen der globalen Microsoft-Störung fluten launige Videos von dankbaren Büroangestellten das Internet. Mit gespielter Wut ruft etwa ein Mann in die Kamera: "Mist, Microsoft ist aus. Was machen wir jetzt? Ich schätze, wir sollten einfach heimgehen."

Eine Frau, in schlabbriger Kleidung im Wohnzimmer tanzend, fleht Microsoft an: "Bitte nicht vor Montag reparieren!" In einem anderen Video singt Phil Collins, hineingeschnitten in ein verwaistes Großraumbüro: "I've been waiting for this moment all my life" - eine Zeile aus dem Song "In The Air Tonight" (deutsch: Ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet).

Daneben gibt es zahlreiche weitere Videos davon, wie Menschen sich ihr Büroleben ohne Mails und Co. vorstellen: Da wird zwischen Schreibtischen Minigolf gespielt, eine Jagd mit Spielzeugwaffen veranstaltet oder sich bäuchlings auf Sitzmöbel gefläzt.

Der Microsoft-Ausfall zeigt laut Thomas Jarzombek aus dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung die Abhängigkeit von Anbietern. Er fordert mehr Vielfalt. 13.11.2026 | 0:34 min

"Microsoft 364"

Seit Donnerstagabend war es weltweit zu massiven Ausfällen bei zentralen Diensten des Pakets Microsoft 365 gekommen. Betroffen waren neben dem E-Mail-Dienst Outlook unter anderem das Bürokommunikations-Programm Teams, die Dateiablagen SharePoint und OneDrive, der KI-Assistent Copilot sowie das Verwaltungsportal für IT-Administratoren. Manch ein User nennt das Paket jetzt scherzhaft "Microsoft 364".

Doch ganz "perfekt" ist der Ausfall aus Sicht mancher Arbeitsunwilliger nicht - denn Teams funktioniert zum Teil noch. Eine Frau zeigt sich zutiefst betrübt und mit trauriger Musik unterlegt zu dem Satz:

Liebes Microsoft, du hast vergessen, Teams auszuschalten! „

Stundenlang funktionieren Outlook und Teams nicht, zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen sind betroffen. Die Hintergünde und Folgen analysiert ZDFheute live. 13.11.2026 | 13:33 min

"Erst mal einen Whopper essen"

Nicht nur ausgebremste Angestellte nutzen die Gunst der Stunde und posten lustigen Content. Das Auswärtige Amt springt ebenfalls auf den Zug auf: "Wenn ihr im Büro gerade ein wenig Leerlauf habt und den nächsten Urlaub plant: Stets aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise findet ihr in unserer 'Sicher Reisen"-App'", postet die Behörde auf Instagram.

Instagram-Post des Auswärtigen Amtes Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die US-Kette Burger King schlägt sich etwa auf die Seite der Büro-Menschen und rät auf X den Microsoft-Technikern: "Lasst euch Zeit, geht erst mal einen Whopper essen."

x-Post von Burger King Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Fluggesellschaft Emirates zeigt einen A380 über den Wolken und schreibt: "Deine Mails sind also weg, aber der Himmel steht immer noch offen."

X-Post von Emirates Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Encyclopaedia Britannica: Bücher fallen nie aus

Und die berühmte Encyclopaedia Britannica postet ein Foto ihrer gedruckten Lexika. Die Botschaft: Anders als Outlook fallen diese Bücher nie aus.

X-Post von Encyclopaedia Britannica Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Derweil erlebt ein Star der 2000er Jahre sein Meme-Comeback: Das Musikvideo zum Song "Dilemma", in dem Kelly Rowland eine Textnachricht in eine Excel-Tabelle tippte, erinnert manch einen an die Probleme mit Outlook.