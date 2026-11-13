IT-Experte im ZDF:Microsoft-Ausfälle verursachen "Millionen-Schäden"
Keine E-Mails, keine Terminplanung: Die globalen Microsoft-Ausfälle sorgen für Chaos bei Unternehmen - und Millionen-Schäden, sagt IT-Experte Kipker. Es brauche ein Umdenken.
Die Großstörung bei Microsoft-Diensten sorgt weltweit für Chaos bei Nutzern und Unternehmen. Seit Stunden sind sie von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.
Beim Kommunikationstool Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Auch der KI-Assistent Copilot hakt. Selbst nach zwölf Stunden dauerte die Behebung der am Donnerstag aufgetretenen Serverprobleme noch an.
Im Interview mit ZDFheute live spricht Dennis-Kenji Kipker, Honorarprofessor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen, über die Ursache dieser massiven Störung, worauf User achten sollten - und welche Folgen diese Ausfälle haben könnten. Das sagt Kipker ...
... über die Ursache der weltweiten Ausfälle der Microsoft-Dienste
Die Ursache werde derzeit vom Unternehmen Microsoft noch untersucht, sagt IT-Experte Kipker im ZDF. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nach Angaben von Microsoft nicht. Bereits am Abend sei festzustellen gewesen, dass der Microsoft-Server "einen gewissen Schluckauf" gehabt habe, Outlook habe auch da schon nicht mehr richtig funktioniert. Microsoft habe versucht, das über Nacht zu beheben, dies habe nicht geklappt.
"Die Ursache ist letzten Endes eine interne Netzwerkänderung", erläuterte Kipker. "Das heißt, da haben sich einige Microsoft-Server fälschlicherweise als gestört abgemeldet."
Diese hohe Last habe dazu geführt, dass die Maschinen abstürzten - und zwar in dem sehr sensiblen Bereich, wo es "um den Aufbau von verschlüsselten Verbindungen zwischen den Nutzern und Diensten wie Outlook und Teams geht". Weltweit seien "zig Millionen Nutzer" davon betroffen.
... darüber, wie lange die Fehlerbehebung andauern könnte
In erste Linie gehe es nun darum, dass Microsoft diese fehlerhafte Netzwerkänderung wieder rückgängig machen müsse, so Kipker. Zudem müssten auch die millionenfachen Anfragen blockiert werden, um in der Lage zu sein, die Server wieder hochfahren zu können.
Vermutlich werde Microsoft die Rechenkapazitäten sukzessiv in den Rechenzentren wieder erhöhen - und sobald genügend Server stabil laufen, den weltweiten Datenverkehr schrittweise und kontrolliert wieder zulassen. "Das ist wahrscheinlich der Gang, den Microsoft da machen wird, aber das ist jetzt nichts, was in einer halben Stunde erledigt wird", sagt Kipker.
... darüber, worauf User nach den Ausfällen achten sollten
Jede IT-Krise "ruft sofort Trittbrettfahrer, Cyberkriminelle auf den Plan", warnt IT-Experte Kipker im ZDF. Diese würden dann beispielsweise versuchen, "Nutzerdaten abzugreifen oder auch Nutzer dazu zu animieren, trojanische Pferde, also Schadsoftware, zu installieren".
Kipker rät dazu, in nächster Zeit aufzupassen, ob solche Phishing-Mails kommen, die User dazu auffordern, Kontaktdaten oder Zugangsdaten anzugeben oder selber Schadsoftware zu installieren.
... die Folgen der weltweiten Microsoft-Ausfälle
Kipker geht davon aus, dass der Vorfall über eine technische Störung hinausgeht. Wenn ein so ganz großer Anbieter weltweit ausfalle, dann funktioniere in vielen Bereichen gar nichts mehr, erläutert Kipker.
Je länger diese IT-Störung andauere, umso größer seien auch diese Schäden. "Viele Unternehmen können ja gar nicht mehr arbeiten", so Kipker. Es ginge ja nicht nur um E-Mails, man könne teilweise auch keine Termine planen oder Besprechungen durchführen.
Unternehmen müssten sich aber grundsätzlich die Frage stellen, wie sie mit diesen sogenannten Klumpenrisiken umgehen wollen. Dies betreffe die Frage einer "digitalen Souveränität", so Kipker.
Seine Hoffnung sei, dass viele Unternehmen, aber auch Privatpersonen diese Ausfälle zum Anlass nähmen, um zu prüfen, wie sie digital resilienter werden und Abhängigkeitsstrukturen aufbrechen könnten, so Kipker.
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