Keine E-Mails, keine Terminplanung: Die globalen Microsoft-Ausfälle sorgen für Chaos bei Unternehmen - und Millionen-Schäden, sagt IT-Experte Kipker. Es brauche ein Umdenken.

Stundenlang funktionieren Outlook und Teams nicht, zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen sind betroffen. Die Hintergünde und Folgen analysiert ZDFheute live. 13.11.2026 | 13:33 min

Die Großstörung bei Microsoft-Diensten sorgt weltweit für Chaos bei Nutzern und Unternehmen. Seit Stunden sind sie von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.

Beim Kommunikationstool Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Auch der KI-Assistent Copilot hakt. Selbst nach zwölf Stunden dauerte die Behebung der am Donnerstag aufgetretenen Serverprobleme noch an.

Im Interview mit ZDFheute live spricht Dennis-Kenji Kipker, Honorarprofessor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen, über die Ursache dieser massiven Störung, worauf User achten sollten - und welche Folgen diese Ausfälle haben könnten. Das sagt Kipker ...

... über die Ursache der weltweiten Ausfälle der Microsoft-Dienste

Die Ursache werde derzeit vom Unternehmen Microsoft noch untersucht, sagt IT-Experte Kipker im ZDF. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nach Angaben von Microsoft nicht. Bereits am Abend sei festzustellen gewesen, dass der Microsoft-Server "einen gewissen Schluckauf" gehabt habe, Outlook habe auch da schon nicht mehr richtig funktioniert. Microsoft habe versucht, das über Nacht zu beheben, dies habe nicht geklappt.

"Die Ursache ist letzten Endes eine interne Netzwerkänderung", erläuterte Kipker. "Das heißt, da haben sich einige Microsoft-Server fälschlicherweise als gestört abgemeldet."

Die verbleibenden Server [...] mussten auf einmal dann den gesamten weltweiten Datenverkehr allein bewältigen und wurden damit eben überlastet. „ Dennis-Kenji Kipker, Honorarprofessor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen

Diese hohe Last habe dazu geführt, dass die Maschinen abstürzten - und zwar in dem sehr sensiblen Bereich, wo es "um den Aufbau von verschlüsselten Verbindungen zwischen den Nutzern und Diensten wie Outlook und Teams geht". Weltweit seien "zig Millionen Nutzer" davon betroffen.

... darüber, wie lange die Fehlerbehebung andauern könnte

In erste Linie gehe es nun darum, dass Microsoft diese fehlerhafte Netzwerkänderung wieder rückgängig machen müsse, so Kipker. Zudem müssten auch die millionenfachen Anfragen blockiert werden, um in der Lage zu sein, die Server wieder hochfahren zu können.

Vermutlich werde Microsoft die Rechenkapazitäten sukzessiv in den Rechenzentren wieder erhöhen - und sobald genügend Server stabil laufen, den weltweiten Datenverkehr schrittweise und kontrolliert wieder zulassen. "Das ist wahrscheinlich der Gang, den Microsoft da machen wird, aber das ist jetzt nichts, was in einer halben Stunde erledigt wird", sagt Kipker.

Wir reden hier von einer flächendeckenden Großstörung, das heißt, wir werden auf jeden Fall noch einige Stunden heute damit leben müssen, dass eben grundlegende Kommunikationstools nicht funktionieren. „ Dennis-Kenji Kipker, Honorarprofessor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen

Der Ausfall von Outlook und Teams hat weltweit Unternehmen und Behörden gestört. Microsoft arbeitet an der Beseitigung der Probleme. Einige Nutzer haben weiterhin keinen Zugriff auf ihre E-Mails. 13.11.2026 | 0:19 min

... darüber, worauf User nach den Ausfällen achten sollten

Jede IT-Krise "ruft sofort Trittbrettfahrer, Cyberkriminelle auf den Plan", warnt IT-Experte Kipker im ZDF. Diese würden dann beispielsweise versuchen, "Nutzerdaten abzugreifen oder auch Nutzer dazu zu animieren, trojanische Pferde, also Schadsoftware, zu installieren".

Kipker rät dazu, in nächster Zeit aufzupassen, ob solche Phishing-Mails kommen, die User dazu auffordern, Kontaktdaten oder Zugangsdaten anzugeben oder selber Schadsoftware zu installieren.

... die Folgen der weltweiten Microsoft-Ausfälle

Kipker geht davon aus, dass der Vorfall über eine technische Störung hinausgeht. Wenn ein so ganz großer Anbieter weltweit ausfalle, dann funktioniere in vielen Bereichen gar nichts mehr, erläutert Kipker.

Das dürfte wahrscheinlich auch schon dazu führen, dass wir bereits jetzt zigfache Millionen-Schäden haben, wenn man es wirtschaftlich bemessen will. „ Dennis-Kenji Kipker, Honorarprofessor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen

Je länger diese IT-Störung andauere, umso größer seien auch diese Schäden. "Viele Unternehmen können ja gar nicht mehr arbeiten", so Kipker. Es ginge ja nicht nur um E-Mails, man könne teilweise auch keine Termine planen oder Besprechungen durchführen.

Ich bin mir sehr sicher, dass es auch Klagen geben wird, und dass jetzt auch schon Unternehmen überlegen, wie kann ich mich bei Microsoft schadlos halten? „ Dennis-Kenji Kipker, Honorarprofessor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen

Millionen Nutzer konnten stundenlang keine E-Mails senden oder empfangen. Microsoft erklärte, ein Fehler habe den Zugriff auf Server blockiert. Inzwischen laufen die Systeme wieder. 01.09.2026 | 0:20 min

Unternehmen müssten sich aber grundsätzlich die Frage stellen, wie sie mit diesen sogenannten Klumpenrisiken umgehen wollen. Dies betreffe die Frage einer "digitalen Souveränität", so Kipker.

Jetzt haben, glaube ich, viele Unternehmen gesehen, was es bedeutet, wenn man eben allein auf die Sicherheitsversprechen eines Konzerns wie Microsoft vertraut, dass die Sicherheitsversprechen vielleicht doch nicht so sind, wie sie nach Außen hin scheinen. „ Dennis-Kenji Kipker, Honorarprofessor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen

Seine Hoffnung sei, dass viele Unternehmen, aber auch Privatpersonen diese Ausfälle zum Anlass nähmen, um zu prüfen, wie sie digital resilienter werden und Abhängigkeitsstrukturen aufbrechen könnten, so Kipker.

Ich hoffe sehr, dass uns dieser Tag zum Umdenken zwingt. „ Dennis-Kenji Kipker, Honorarprofessor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen