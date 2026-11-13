Die globale Störung bei Microsoft beeinflusst nicht nur die Arbeit mit Outlook, sondern auch andere Systeme. Eine Liste der Funktionen, die derzeit eingeschränkt sind.

Weltweit sind viele Unternehmen und Vertriebe von den Microsoft-Problemen betroffen. Quelle: dpa

Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.

In einer langen Liste zählt Microsoft am Freitagmorgen auf, wo es Probleme gibt. Diese Funktionen sind laut dem Softwarekonzern momentan gestört (Auszug):

Outlook

Exchange Online: Benutzer können teilweise nicht über Outlook im Web sowie Outlook für den Desktop auf ihre E-Mails zugreifen.

Die E-Mail-Zustellung kann sich verzögern.

Microsoft 365

Microsoft 365-Verwaltungscenter: Administratoren können möglicherweise einige Seiten des Verwaltungscenters nicht laden.

Microsoft 365-Apps: Zuletzt verwendete Dateien werden möglicherweise nicht angezeigt.

Microsoft 365-Apps-Verwaltungscenter: Mehrere Dienste, darunter "Cloud-Update", "Cloud-Richtlinie" und "Bestandsaufnahme", sind betroffen.

Microsoft 365 Education: Funktionen wie "Aufgaben", "Lesefortschritt" und "Sprecherfortschritt" gehen möglicherweise nicht.

Copilot

Microsoft Copilot 365: Benutzer können möglicherweise den Copilot-Chat nicht laden oder keine Antworten in den Web- und Desktop-Apps erhalten.

Copilot-Anwendungen können möglicherweise nicht auf Arbeitsdaten wie E-Mails, Kalender und Dateien zugreifen.

Teams

Die meisten Kernfunktionen, darunter die Teilnahme an Anrufen, Besprechungen, Gruppenchats und Kanalnachrichten, sind nicht betroffen. Standardkanäle funktionieren laut Microsoft einwandfrei, allerdings könne es sein, dass Benutzer keine privaten oder freigegebenen Kanäle erstellen oder löschen können.

Fehler könnte es geben bei Funktionen, die von Exchange Online abhängen. Es könnte kalenderbezogene Fehler geben bei der Terminplanung, bei Einladungen, beim Anzeigen und beim Bearbeiten von Besprechungen.

Das Erstellen von Live- oder virtuellen Veranstaltungen schlägt fehl.

Fehler bei Copilot-Antworten für Outlook, den Kalender oder M365-Dateien, beim Lesen des Verlaufs oder beim Hinzufügen zu neuen Chats.

Das Aufrufen von App-Chats, das Hinzufügen neuer Kontakte oder die Synchronisierung von Kontakten in den Einstellungen schlägt fehl.

Eine großflächige Störung bei Microsofts Outlook und weiteren Diensten bereitet Nutzern weltweit Probleme. Seit Stunden arbeite man an der Fehlerbehebung. 13.11.2026 | 0:19 min

Power BI

Power BI ist ein Trackingtool, das Daten analysiert und Berichte erstellt.

Bei allen Benutzern kann es zeitweise vorkommen, dass sie in Power BI keine Berichte mit MIP-Vertraulichkeitsbezeichnungen als PDF exportieren können.

SharePoint Online

Der Zugriff auf Dateien, die direkt in SharePoint Online gespeichert sind, funktioniert. Aber:

Es kann Probleme beim Freigeben von SharePoint Online-Dateien für Personen außerhalb der eigenen Organisation geben. Das ist aber nur der Fall, sofern die Freigabe für externe Benutzer sowohl in den Einstellungen auf Organisationsebene als auch auf Website-Ebene zulässig ist.

Darüber hinaus können Funktionen, die von Exchange Online abhängen, beeinträchtigt sein.

Weitere Funktionen

Microsoft Planner: Bei Benutzern gibt es Probleme mit der Zuverlässigkeit von Plan- und Aufgabenoperationen.

Universal Print: Es können Fehler beim Senden von Druckaufträgen oder bei der Verwendung von Administratorfunktionen auftreten.

Microsoft To Do: Beim Laden der App kann es haken, bei Benutzern können Betriebsfehler auftreten.

Microsoft Defender für Office 365: Beim Zugriff auf "Sichere Links" und "Sichere Anhänge" kann es Fehler geben, genauso wie bei Schutz- und Übermittlungsrichtlinien sowie bei Versuchen, Ereignisse in der Quarantäne, im "Threat Explorer" und bei der E-Mail-Korrektur anzuzeigen. Benutzer, die zwar auf das Quarantäneportal zugreifen können, erhalten unter Umständen Fehler beim Versuch, Elemente aus der Quarantäne freizugeben.

Microsoft Defender XDR: Benutzer können möglicherweise keine Seiten des Microsoft Defender-Portals oder Lösungsregisterkarten laden.

Millionen Nutzer konnten bereits Ende August stundenlang keine E-Mails senden oder empfangen. Microsoft erklärte, ein Fehler habe den Zugriff auf Server blockiert. 01.09.2026 | 0:20 min

Außerdem zählt Microsoft Probleme bei folgenden Anwendungen auf:

Microsoft Fabric

Microsoft Graph

Microsoft Intune

Microsoft Power Apps

Microsoft Purview

Quelle: dpa, ZDF