COP31: Erster Entwurf bei Klimakonferenz steht

Der erste Entwurf der Abschlusserklärung liegt vor. Bei Elektrifizierung, Klimafinanzierung und dem 1,5-Grad-Ziel zeichnen sich harte Verhandlungen ab.

Die Weltklimakonferenz in der Türkei geht in die zweite Woche. Umweltminister Carsten Schneider soll mit seinem indischen Amtskollegen bei den Verhandlungen über weniger Treibhausgase vermitteln. 16.11.2026 | 0:21 min

Bei der Weltklimakonferenz (COP31) in der Türkei liegt ein erster Entwurf für eine Abschlusserklärung vor. Damit beginnt nun die entscheidende Phase des Treffens. Der australische Chef der Verhandlungen, Chris Bowen, hat jedoch die Erwartungen gedämpft, dass der Textentwurf eins zu eins durchgeht:

Es gibt Elemente in diesem Text, auf die sich nicht alle Parteien einigen werden können. „ Chris Bowen, COP31-Verhandlungschef

Es handele sich um einen ersten Entwurf, von dem die finale Erklärung abweichen werde. Auf den Klimakonferenzen herrscht in den offiziellen Verhandlungen das Gebot der Einstimmigkeit.

Ziel: Mehr Strom statt fossile Energien

Der Entwurf enthält unter anderem das vom Co-Gastgeber Türkei vorgeschlagene Ziel, bis 2035 den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern.

Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister und Landwirte tatsächlich nutzen. Wären diese Bereiche stärker elektrifiziert, brächte dies große Effizienzgewinne mit sich und würde auch dem Klimaschutz helfen.

Tausende Menschen gingen zur Halbzeit der Klimakonferenz in Antalya auf die Straße. Sie fordern den Schutz von Menschenrechten und Klima. Große Proteste sind in der Türkei selten. 14.11.2026 | 1:14 min

Während Industrieländer wie Deutschland und andere EU-Mitglieder das Strom-Ziel unterstützen, wollen sich unter anderem viele afrikanische Staaten darauf nur einlassen, wenn konkrete Gelder für die nächsten Jahre zugesagt werden, auf die sie dafür zurückgreifen können. Über finanzielle Verpflichtungen wird auf Klimagipfeln immer wieder erbittert gestritten.

Bekenntnis zu 1,5-Grad-Ziel erneuert

Darüber hinaus erkennt der Entwurfstext die Berechnung der Vereinten Nationen an, dass das Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 überschritten werden wird. Demnach sollte die Erderwärmung bei 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gestoppt werden.

Man wolle diese Überschreitung begrenzen und die Erderwärmung so früh wie möglich innerhalb dieses Jahrhunderts wieder auf maximal 1,5 Grad bringen. Auch über dieses Bekenntnis dürfte auf dem Gipfel weiter gestritten werden.

Kann die UN-Weltklimakonferenz eine Trendwende für den Klimaschutz bringen? Wie sich die Lage aktuell global darstellt, wie Deutschland abschneidet und was Hoffnung macht. 12.11.2026 | 11:50 min

Man habe zunächst Vorschläge von vielen Seiten aufgenommen, erklärte Bowen. An den Reaktionen der Staaten werde sich nun zeigen, was konsensfähig sei. In den nächsten Tagen wolle man sich auf das fokussieren, worauf man sich einigen könne.

Deutscher Umweltminister Schneider als Vermittler bestimmt

Bis auf die USA sind quasi alle Staaten der Welt bei den Verhandlungen dabei. Ölstaaten wie Saudi-Arabien versuchen jedoch oft, Klimaschutzbeschlüsse zu blockieren.

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider (SPD) ist vom Gastgeber damit beauftragt worden, in den nächsten Tagen in Antalya gemeinsam mit Indiens Umweltminister Bhupender Yadav als Vermittler die Verhandlungen über die Minderung klimaschädlicher Treibhausgase voranzubringen.

Martin Kaiser, Deutschland-Chef von Greenpeace, forderte, Schneider müsse "verhindern, dass die arabischen Ölstaaten zusammen mit Russland die Beschlüsse der Konferenz aushöhlen und in einen Freifahrtschein der Öl- und Gasindustrie verwandeln". Kaiser sieht in dem aktuellen Textentwurf "notwendige Bausteine" für eine erfolgreiche Konferenz, aber auch Scheinlösungen.

Quelle: dpa, epd