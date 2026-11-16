COP31: Roth kritisiert Fernbleiben von Merz

Der Klimagipfel in der Türkei geht in die entscheidende zweite Woche - aber ohne Kanzler Merz oder Ministerin Alabali Radovan. Dies sei "erbärmlich", rügt Grünen-Politikerin Roth.

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth bei einer Demonstration für Klimaschutz in Antalya. (Archivbild vom 14.11.2026) Quelle: Larissa Schwedes/dpa

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hat das Fehlen des Bundeskanzlers und weiterer Kabinettsmitglieder auf dem Klimagipfel in der Türkei hart kritisiert. Dass der Kanzler und die Entwicklungsministerin fehlten, finde sie "erbärmlich", sagte die frühere Bundestagsvizepräsidentin der Deutschen Presse-Agentur in Antalya.

Damit verliert Deutschland natürlich auch ein Stück weit an Glaubwürdigkeit, weil sie an Sichtbarkeit einbüßen. „ Claudia Roth, Grünen-Politikerin

Kann die UN-Weltklimakonferenz eine Trendwende für den Klimaschutz bringen? 12.11.2026 | 11:50 min

Nur Umweltminister Schneider nimmt an der COP31 teil

Zu Zeiten der Ampel-Regierung sei Deutschland auf den Klimakonferenzen in der Regel mit Kanzler und mehreren Ministerinnen und Ministern vertreten gewesen, so Roth. Diesmal ist aus der Bundesregierung nur Umweltminister Carsten Schneider (SPD) dabei, der an diesem Montag in die Verhandlungen einsteigt.

Im türkischen Antalya haben mehrere tausend Personen gegen die dort stattfindende UN-Klimakonferenz demonstriert. 14.11.2026 | 1:32 min

Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (ebenfalls SPD) bleibt dem Treffen fern, obwohl um Gelder für Klimahilfen, die in ihren Bereich fallen, in Antalya heftig gestritten wird. "Ich finde das wirklich inakzeptabel, dass die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nicht hier ist", sagte Roth.

Merz verweist auf andere Verpflichtungen

Mit Blick auf das Fernbleiben von Friedrich Merz (CDU) fügte sie an:

Wir haben einen Bundeskanzler, der sich nicht zu blöd ist, in einer Zeit, wo die Welt entweder brennt oder überschwemmt wird, wo es in Deutschland im Sommer knapp 16.000 Hitzetote gab, zu sagen, nö, er kommt nicht, er geht lieber mit Frau und Tochter zum Italiener. „ Claudia Roth, Grünen-Politikerin

Merz hatte nicht am "Leader's Summit" des Klimagipfels in der vergangenen Woche teilgenommen und dies mit Blick auf anderweitige Verpflichtungen - unter anderem auch eine wichtige Kabinettssitzung - begründet. Das Treffen fiel zudem auf seinen Geburtstag.

Bei dem Klimagipfel handelt es sich um die wohl weltgrößte politische Konferenz mit rund 95.000 Teilnehmern. Dort verhandeln diese Woche Hunderte Minister aus aller Welt. In der ersten Woche wurde die deutsche Delegation auf Staatssekretärsebene vertreten.

COP31 in der Türkei : Was von der Weltklimakonferenz zu erwarten ist Vertrauensfragen, Kritik und die größten Streitpunkte - die wichtigsten Fragen und Antworten zur COP31 in Antalya. von Caelan Novo Fernandez mit Video 2:02 FAQ

Quelle: dpa