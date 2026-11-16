  3. Merkliste
  4. Suche
Politik

COP31: Roth kritisiert Fernbleiben von Merz

Klimagipfel in der Türkei :"Erbärmlich": Roth rügt Fehlen von Ministern bei COP31

|

Der Klimagipfel in der Türkei geht in die entscheidende zweite Woche - aber ohne Kanzler Merz oder Ministerin Alabali Radovan. Dies sei "erbärmlich", rügt Grünen-Politikerin Roth.

Claudia Roth, Bundestagsabgeordnete Bündnis 90/Grüne, nimmt an einem Klimaprotest im türkischen Antalya während der Klimakonferenz COP31, am 14.11.2026, teil.

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth bei einer Demonstration für Klimaschutz in Antalya. (Archivbild vom 14.11.2026)

Quelle: Larissa Schwedes/dpa

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hat das Fehlen des Bundeskanzlers und weiterer Kabinettsmitglieder auf dem Klimagipfel in der Türkei hart kritisiert. Dass der Kanzler und die Entwicklungsministerin fehlten, finde sie "erbärmlich", sagte die frühere Bundestagsvizepräsidentin der Deutschen Presse-Agentur in Antalya.

Damit verliert Deutschland natürlich auch ein Stück weit an Glaubwürdigkeit, weil sie an Sichtbarkeit einbüßen.

Claudia Roth, Grünen-Politikerin

Das Bild zeigt @MrWissen2go Mirko Drotschmann, der sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt.

Kann die UN-Weltklimakonferenz eine Trendwende für den Klimaschutz bringen?

12.11.2026 | 11:50 min

Nur Umweltminister Schneider nimmt an der COP31 teil

Zu Zeiten der Ampel-Regierung sei Deutschland auf den Klimakonferenzen in der Regel mit Kanzler und mehreren Ministerinnen und Ministern vertreten gewesen, so Roth. Diesmal ist aus der Bundesregierung nur Umweltminister Carsten Schneider (SPD) dabei, der an diesem Montag in die Verhandlungen einsteigt.

Zur Halbzeit der Weltklimakonferenz in Antalya protestieren Klimaaktivisten sowie türkische Gewerkschaften und Oppositionelle.

Im türkischen Antalya haben mehrere tausend Personen gegen die dort stattfindende UN-Klimakonferenz demonstriert.

14.11.2026 | 1:32 min

Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (ebenfalls SPD) bleibt dem Treffen fern, obwohl um Gelder für Klimahilfen, die in ihren Bereich fallen, in Antalya heftig gestritten wird. "Ich finde das wirklich inakzeptabel, dass die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nicht hier ist", sagte Roth.

Merz verweist auf andere Verpflichtungen

Mit Blick auf das Fernbleiben von Friedrich Merz (CDU) fügte sie an:

Wir haben einen Bundeskanzler, der sich nicht zu blöd ist, in einer Zeit, wo die Welt entweder brennt oder überschwemmt wird, wo es in Deutschland im Sommer knapp 16.000 Hitzetote gab, zu sagen, nö, er kommt nicht, er geht lieber mit Frau und Tochter zum Italiener.

Claudia Roth, Grünen-Politikerin

Merz hatte nicht am "Leader's Summit" des Klimagipfels in der vergangenen Woche teilgenommen und dies mit Blick auf anderweitige Verpflichtungen - unter anderem auch eine wichtige Kabinettssitzung - begründet. Das Treffen fiel zudem auf seinen Geburtstag.

Bei dem Klimagipfel handelt es sich um die wohl weltgrößte politische Konferenz mit rund 95.000 Teilnehmern. Dort verhandeln diese Woche Hunderte Minister aus aller Welt. In der ersten Woche wurde die deutsche Delegation auf Staatssekretärsebene vertreten.

Quelle: dpa
Über die Weltklimakonferenz berichtet das ZDF in mehreren Sendungen, etwa am 11.11.2026 im heute journal um 21:45 Uhr oder in der heute-Sendung am 14.11.2026 ab 19 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
TürkeiKlimakonferenzFriedrich Merz Carsten SchneiderReem Alabali Radovan

Mehr zur Klimakonferenz

  1. Greenpeace protestiert mit einer Menschenkette für mehr Klimaschutz am Rhein in Köln.
    Interview

    Was uns ins Handeln bringt:Klimakrise: "Wichtig ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit"

    mit Video3:20
  2. Eine indigene Klimaaktivistin posiert für ein Foto während einer Kundgebung anlässlich der Eröffnung des „People’s Climate Summit“ und des „Global Day of Action for Climate Justice“ in Antalya, Türkei, am 14.11.2026.

    Klimakonferenz in Antalya:Türkei: Tausende demonstrieren für Klima und Menschenrechte

    mit Video1:30
  3. Menschen stehen auf der UN-Klimakonferenz COP31 Schlange.

    Weltklimakonferenz in Antalya:Bündnis kritisiert fossile Interessen auf der COP

    Winnie Heescher, Antalya
    mit Video1:42
  4. Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin.

    Klimakonferenz in Antalya:COP31 startet: Kanzler fehlt, Geld fehlt

    Winnie Heescher, Antalya
    mit Video2:46