COP31: Roth kritisiert Fernbleiben von Merz

Klimagipfel in der Türkei :"Erbärmlich": Roth rügt Fehlen von Ministern bei COP31
Der Klimagipfel in der Türkei geht in die entscheidende zweite Woche - aber ohne Kanzler Merz oder Ministerin Alabali Radovan. Dies sei "erbärmlich", rügt Grünen-Politikerin Roth.
Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hat das Fehlen des Bundeskanzlers und weiterer Kabinettsmitglieder auf dem Klimagipfel in der Türkei hart kritisiert. Dass der Kanzler und die Entwicklungsministerin fehlten, finde sie "erbärmlich", sagte die frühere Bundestagsvizepräsidentin der Deutschen Presse-Agentur in Antalya.
Nur Umweltminister Schneider nimmt an der COP31 teil
Zu Zeiten der Ampel-Regierung sei Deutschland auf den Klimakonferenzen in der Regel mit Kanzler und mehreren Ministerinnen und Ministern vertreten gewesen, so Roth. Diesmal ist aus der Bundesregierung nur Umweltminister Carsten Schneider (SPD) dabei, der an diesem Montag in die Verhandlungen einsteigt.
Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (ebenfalls SPD) bleibt dem Treffen fern, obwohl um Gelder für Klimahilfen, die in ihren Bereich fallen, in Antalya heftig gestritten wird. "Ich finde das wirklich inakzeptabel, dass die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nicht hier ist", sagte Roth.
Merz verweist auf andere Verpflichtungen
Mit Blick auf das Fernbleiben von Friedrich Merz (CDU) fügte sie an:
Merz hatte nicht am "Leader's Summit" des Klimagipfels in der vergangenen Woche teilgenommen und dies mit Blick auf anderweitige Verpflichtungen - unter anderem auch eine wichtige Kabinettssitzung - begründet. Das Treffen fiel zudem auf seinen Geburtstag.
Bei dem Klimagipfel handelt es sich um die wohl weltgrößte politische Konferenz mit rund 95.000 Teilnehmern. Dort verhandeln diese Woche Hunderte Minister aus aller Welt. In der ersten Woche wurde die deutsche Delegation auf Staatssekretärsebene vertreten.
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