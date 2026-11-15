In Antalya verhandelt die Welt derzeit über das Klima. Die Türkei kennt die Krise aus eigener Erfahrung: Rekordhitze, leere Stauseen. Doch sobald es regnet, versiegt die Debatte.

Im Juli 2025 wurden in der Stadt Silopi nahe der irakischen Grenze 50,5 Grad Celsius gemessen, die höchste jemals in der Türkei registrierte Temperatur. Der Juli 2025 war insgesamt der heißeste Monat seit mehr als einem halben Jahrhundert in der Türkei.

Die Wasserstände der Stauseen rund um Istanbul, İzmir und Ankara sanken auf Werte, die täglich Schlagzeilen machten. In Tekirdağ westlich von Istanbul trockneten die Stauseen aus und einige Haushalte hatten wochenlang kein Leitungswasser. Bei Waldbränden entlang der Küsten kamen mindestens 14 Menschen ums Leben.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Regen bedeutet keine Entwarnung

Dann kam ein niederschlagsreicher Winter. Innerhalb weniger Monate entwickelte sich das Land von einem seiner trockensten Jahre hin zu Rekordniederschlägen, wobei einige Regionen doppelt so viel Regen erhielten wie im Jahr zuvor. Im Frühjahr 2026 füllten sich die Stauseen wieder, und das Thema verschwand still und leise aus den Abendnachrichten. Dieses Muster ist möglicherweise das Wichtigste, was man über den Klimawandel in der Türkei verstehen muss.

Reich ernten, wo Wasser fehlt: Die Türkei hat ein Wasserproblem. Doch smarte KI-Bewässerungssysteme und urbane Farmen bringen Landwirtschaft auf das nächste Level. 05.11.2026 | 12:54 min

Gebaut für ein Klima, das es nicht mehr gibt

Die Türkei liegt im östlichen Mittelmeerraum, einer Region, die sich schneller erwärmt als die Welt insgesamt. Für uns bedeutet Klimawandel nicht einfach etwas mildere Winter. Er bedeutet extreme Schwankungen: Jahre mit zu wenig Wasser, gefolgt von Jahren mit zu viel Wasser; Hitzewellen, die länger anhalten, Regen, der innerhalb weniger Stunden statt über mehrere Wochen fällt. Unsere Städte, unsere Landwirtschaft und unser Tourismus wurden für ein Klima gebaut, das nicht mehr existiert.

Die Menschen spüren das zuerst beim Wasser. Doch das eigentliche Problem ist oft nicht, wie wenig Regen fällt, sondern wie viel wir verbrauchen. Istanbul stellte 2025 mitten in einer Dürre einen Allzeitrekord beim Wasserverbrauch auf. Ein voller Stausee nach einem einzigen regenreichen Winter vermittelt ein falsches Gefühl von Sicherheit. Das nächste trockene Jahr ist bereits auf dem Weg und wird eine größere Stadt treffen.

Trinkwasser aus dem Meer: Water Warriors in Israel wollen mit High-Tech-Entsalzung Wasser zur Brücke des Frieden machen. 05.11.2026 | 12:41 min

Wenn Klimathemen wie das Wetter behandelt werden

Gibt es in der Türkei eine öffentliche Debatte über den Klimawandel? Ja, aber sie folgt dem Wetter. Wenn die Wasserhähne trocken bleiben, sprechen alle über das Klima. Kehrt der Regen zurück, verlagert sich die Debatte.

Das Klima wird noch immer als Umweltthema betrachtet, nicht als Frage von Wasser, Nahrung, Gesundheit und Arbeitsplätzen.

Klimaziel mit großem Aber

Aber es gibt echte Fortschritte. 2025 verabschiedete das Land sein erstes Klimagesetz. Es schreibt das Ziel gesetzlich fest, bis 2053 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, bereitet einen Kohlenstoffmarkt vor, in dem Unternehmen für ihre Emissionen bezahlen, und verpflichtet jede Provinz dazu, einen eigenen Klimaplan zu erstellen.

Der Schwachpunkt ist das nationale Ziel für 2035: Es lässt weiterhin zu, dass die Emissionen über das heutige Niveau steigen. Ein Gastgeberland einer Weltklimakonferenz spricht am lautesten durch sein eigenes Beispiel.

Ein Sommer der Negativrekorde ist zu Ende: heiß, trocken, tödlich. Jetzt beginnt die COP 31 in der Türkei. Reagiert die Welt endlich auf die Warnsignale? 09.11.2026 | 28:47 min

Die besondere Rolle der Türkei

Die COP31 findet vom 9. bis 20. November, in einer schwierigen Phase für die globale Zusammenarbeit, statt. Die Erwartungen sind bescheiden und genau deshalb kommt dem Gastgeber eine so große Bedeutung zu.

Die Türkei befindet sich in einer ungewöhnlichen Position: Sie ist weder Mitglied der EU noch Entwicklungsland, weder Ölexporteur noch kleiner Inselstaat. Sie ist stark von Hitze und Dürre betroffen und unterhält enge Beziehungen zum Globalen Süden. Das ermöglicht, Brücken zu schlagen, die andere nicht bauen können.

Was Antalya leisten muss

Drei Dinge würden Antalya zu einem Erfolg machen.

Erstens muss der Schutz der Menschen gleichberechtigt neben der Senkung der Emissionen stehen und darf nicht hintangestellt werden, mit echten finanziellen Mitteln für die am stärksten betroffenen Länder, einschließlich der Nachbarn der Türkei im Nahen Osten und in Zentralasien.

Zweitens braucht es einen Zeitplan für das vor zwei Jahren in Dubai gegebene Versprechen, sich von fossilen Brennstoffen abzuwenden.

Drittens sollte der Gastgeber seine eigenen Ziele verschärfen, denn Glaubwürdigkeit ist das stärkste diplomatische Instrument, das es gibt.

Gleiche Klimakrise, ungleiche Chancen: Welche Regionen der Erde besonders bedroht sind und wie Technik, Innovation und Wandel die Welt retten können. 02.03.2026 | 28:34 min

Nicht Pessimismus, sondern Realismus

Die Hitze von 2025 wird in einigen Jahrzehnten ein gewöhnlicher Sommer sein, wenn die Welt ihre Emissionen nicht wesentlich schneller senkt. Gleichzeitig müssen wir die Menschen jetzt schützen, vor der nächsten Dürre, nicht erst danach.

Das ist kein Pessimismus. Das ist auf Daten beruhender Realismus. Antalya kann der Ort sein, an dem die Welt endlich akzeptiert, dass beides gleichzeitig geschehen muss.

Kippt der Golfstrom schneller als erwartet? Wenn die warme Strömung abbricht, könnte Europa eine neue Eiszeit drohen. 11.11.2026 | 28:16 min

Levent Kurnaz ist Professor für Physik an der Boğaziçi University in Istanbul und Direktor des Center for Climate Change and Policy Studies. Er erforscht, wie sich der Klimawandel auf die Türkei, den Mittelmeerraum und Zentralasien auswirken wird, und berät Unternehmen sowie politische Entscheidungsträger. Sein Antrieb: Klimawissenschaft so verständlich zu erklären, dass jeder sie nachvollziehen kann, und Risiken frühzeitig in Schutzmaßnahmen zu übersetzen, bevor sie zur Katastrophe werden.

Die letzten Ausgaben verpasst?

Auf unserer Themenseite können Sie alle Kolumnen von Terra X und NANO nachlesen.