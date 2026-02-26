  3. Merkliste
Bundespräsident: Steinmeier-Nachfolge wird im Januar 2027 gewählt

Amt des Bundespräsidenten:Nachfolge von Steinmeier: Wahltermin steht fest

Die Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier läuft im kommenden Jahr aus. Nun steht fest, wann der neue Bundespräsident oder die erste Bundespräsidentin gewählt werden soll.

Schloss Bellevue, die offizielle Residenz des deutsche Bundespräsidenten. (Archiv)

Im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, wird die Nachfolge von Steinmeier nicht wohnen. Das Schloss wird saniert. (Symbolbild)

Quelle: ddp

Der nächste deutsche Bundespräsident wird nach ZDF-Informationen am 30. Januar kommenden Jahres gewählt. Für diesen Tag wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Bundesversammlung einberufen, um einen Nachfolger für Frank-Walter Steinmeier zu bestimmen.

Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Nach zehn Jahren an der Spitze des Staates scheidet er mit Ende des 18. März 2027 aus dem Amt. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger muss nach Artikel 54 des Grundgesetzes spätestens 30 Tage vor dem Ablauf der Amtszeit durch die Bundesversammlung gewählt werden. Den genauen Zeitpunkt bestimmt laut Bundespräsidentenwahlgesetz die Bundestagspräsidentin.

Dirk Wiese

SPD und Grüne machen sich dafür stark, dass eine Frau ins höchste Staatsamt gewählt wird. Eine politische Karriere sei kein notwendiges Kriterium, sagte SPD-Politiker Dirk Wiese.

18.02.2026 | 0:27 min

Erste Frau als Staatsoberhaupt?

Steinmeier ist der zwölfte Bundespräsident. Eine Frau wurde noch nie an die Staatsspitze gewählt. Dies könnte sich jetzt ändern, da aus fast allen Parteien der Ruf kommt, dass das nächste Staatsoberhaupt eine Frau werden soll.

Gehandelt werden unter anderem Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) und Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Auch der Name Klöckner fällt in jüngster Zeit. Möglich wäre aber auch, dass das Amt von jemandem ohne politische Karriere übernommen wird.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier posiert nach der Aufnahme seiner traditionellen Weihnachtsansprache am 22. Dezember 2025 im Schloss Bellevue in Berlin.

Eine der Aufgaben des Bundespräsidenten: die jährliche Weihnachtsansprache. Steinmeier rief 2025 zu gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. Weihnachten gebe Zuversicht - und damit Kraft, sich für Mitmenschen einzusetzen.

24.12.2025 | 7:38 min

Hauptsächlich Politiker in Bundesversammlung

Die Bundesversammlung ist ein politisches Gremium mit einer einzigen Aufgabe: der Wahl des Bundespräsidenten. Sie setzt sich zusammen aus den 630 Abgeordneten des Bundestags sowie einer gleich großen Zahl von Vertreterinnen und Vertretern, die die Landtage der 16 Bundesländer wählen.

Dies sind in der Regel Landtagsabgeordnete und Mitglieder der Landesregierungen. Die Länder entsenden aber immer wieder auch Prominente wie Schauspieler, Sänger oder Sportler in die Bundesversammlung.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 18.02.2026 um 13:13 Uhr.
Themen
BundespräsidentBundestag

