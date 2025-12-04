London: Steinmeier zitiert im britischen Parlament Kultband Oasis

Vor dem Parlament in London sprechen zu dürfen, ist eine Ehre. Bundespräsident Steinmeier warb dabei für die Freundschaft beider Länder - mit dem Zitat der Kultband Oasis.

Als erstes deutsches Staatsoberhaupt seit fast vier Jahrzehnten hielt Bundespräsident Steinmeier in der Royal Gallery eine Rede und betonte die Bedeutung demokratischer Werte. 04.12.2025 | 1:18 min

Bei wichtigen Reden wie der von Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag vor dem britischen Parlament werden gerne bedeutende Staatsmänner oder Philosophen zitiert.

Der Bundespräsident nutzte jedoch lieber den Songtitel einer englischen Kultband, um den Neuanfang des deutsch-britischen Verhältnisses nach dem Brexit zu beschreiben.

Steinmeier: Kein Blick zurück im Zorn

"'Don't Look Back in Anger', wie es so schön in einem der berühmtesten Songs von Oasis heißt", sagte Steinmeier über die Devise, nach dem Austritt der Briten aus der EU nicht in Wut zurückzuschauen.

"Schauen wir also nicht zurück, sondern blicken wir gemeinsam nach vorn", forderte Steinmeier die britischen Abgeordneten in seiner auf Englisch gehaltenen Rede auf. Und dies mit "der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam mehr erreichen können als jeder alleine".

Steinmeier: Brexit hat schwierige Phase zur Folge gehabt

Der Bundespräsident machte deutlich, dass der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union im Januar 2020, die beiderseitigen Beziehungen verändert und eine schwierige Phase zur Folge gehabt habe.

"Es gab Enttäuschung und manchmal auch Unverständnis. Es gab Unsicherheit", sagte er. "Aber wir haben uns entschieden, nicht darin zu verharren."

"Der Soundtrack von Cool Britannia"

Der Bundespräsident verband seinen Verweis auf Oasis mit Komplimenten an die Briten. Als "Don't Look Back in Anger" vor ziemlich genau 30 Jahren erschienen sei, sei dieser Britpop-Hit "der Soundtrack von Cool Britannia" gewesen.

Zu Ehren von Bundespräsident Steinmeier ist auf Schloss Windsor ein Staatsbankett ausgerichtet worden. In seiner Rede forderte er, die Stärkung der britisch-deutschen Beziehungen. 04.12.2025 | 0:19 min

Dass Steinmeier vor dem Parlament in London sprechen durfte, war eine seltene Ehre. Seine dreitägige Visite ist zudem der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren.

Steinmeier rief Großbritannien zudem zum gemeinsamen Kampf für die europäischen Werte und Errungenschaften auf.

Wir müssen gemeinsam für das einstehen, was uns ausmacht. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

...sagte er in einem leidenschaftlichen Appell.

Wir halten dagegen, wenn unsere Werte bedroht sind. Wir verteidigen die Demokratie. Wir verteidigen die Freiheit. Wir stehen zusammen, als Verbündete, als Partner, als Freunde. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Quelle: dpa, AFP