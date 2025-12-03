Steinmeier trifft Königsfamilie und Starmer in Großbritannien

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist mit viel Pomp in Großbritannien empfangen worden. Nach der Begrüßung durch die königliche Familie traf er Premierminister Keir Starmer.

Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender ist Frank-Walter Steinmeier auf Staatsbesuch in Großbritannien. Vor Ort wird er von den britischen Royals in Empfang genommen. 03.12.2025 | 0:54 min

Kutschfahrt, Reiterstaffel, Salutschüsse: Erstmals seit 27 Jahren ist mit Frank-Walter Steinmeier ein deutscher Bundespräsident mit vollem Zeremoniell in Großbritannien zum Staatsbesuch empfangen worden.

Zum Auftakt ihrer dreitägigen Visite im Vereinigten Königreich wurden Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender von König Charles III. und Königin Camilla mit militärischen Ehren und royalem Pomp begrüßt.

Zusammenrücken nach dem Brexit

Der Besuch gilt als Ausdruck eines Zusammenrückens der beiden Verbündeten nach dem Brexit. Hintergrund sind nicht zuletzt die angespannte geopolitische Lage mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und einem wankelmütigen US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus, aber auch die schwächelnde Wirtschaft in beiden Ländern.

Das britische Königshaus zählt zu den reichsten der Welt. Prinz William führt mit geschätzten 1,25 Mrd. Euro, König Charles III. Vermögen soll etwa 700 Mio. Euro betragen. Die Kritik wächst. 27.11.2025 | 2:06 min

Vor dem Empfang auf Schloss Windsor waren die Besucher bei strahlendem Sonnenschein in einer Kutschprozession durch die kleine Stadt westlich von London gereist.

Hunderte Schaulustige säumten die Straßen, als König Charles und Steinmeier in der "Irish State Coach", begleitet von berittenen Gardesoldaten, vorbeifuhren. Die deutsche First Lady und die britische Königin sowie Prinz William und Prinzessin Kate saßen in weiteren Kutschen. Das Thronfolgerpaar hatte die Besucher bereits am Flughafen London Heathrow abgeholt.

Beim Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten wurde Frank-Walter Steinmeier von der königlichen Familie mit viel Zeremonie begrüßt. Morgen hält er eine Rede vor dem Parlament. 03.12.2025 | 1:09 min

Weihnachtsbaumkugeln und Christstollen für das Königspaar

Steinmeier und Büdenbender überbrachten dem Königspaar nach Angaben des Bundespräsidialamtes als Gastgeschenk einen Weihnachtspräsentkorb. Dieser enthielt unter anderem sechs handgefertigte Weihnachtsbaumkugeln aus Meissener Porzellan, eine Schallplatte mit dem Titel "Bald nun ist Weihnachtszeit" mit Weihnachtsklassikern sowie Glühwein, Christstollen und Honig.

Charles III. überreichte dem Bundespräsidenten einen handgefertigten Wanderstock mit Horngriff. Büdenbender erhielt von Camilla eine Erstausgabe des Romans "Flush" der britischen Autorin Virginia Woolf.

William und Charles leiten die Feierlichkeiten zum britischen Remembrance Sunday. An diesem Tag gedenken die Staaten des Commonwealth der im Krieg gefallenen Soldaten. 10.11.2025 | 0:37 min

Starmer und Steinmeier betonen engere Zusammenarbeit

Nach dem prunkvollen Empfang in Windsor traf Steinmeier den britischen Premierminister Keir Starmer zu einem Vier-Augen-Gespräch.

Die britisch-deutschen Beziehungen seien in einer "weitaus besseren Verfassung" als während der "schwierigen" Jahre nach dem Brexit 2016, erklärte Steinmeier, der am Donnerstag eine Rede im britischen Unterhaus halten wird.

Der britische Premier empfing Steinmeier in seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Deutschland und Großbritannien arbeiteten bei den Themen Migration, Handel und Wirtschaftswachstum eng zusammen, sagte Starmer.

Auch der Bundespräsident hob die Zusammenarbeit zwischen London und Berlin hervor. "Wir müssen uns dafür einsetzen, die Situation zu verbessern und in dieser sich wandelnden Welt mit neuen Bedrohungen für uns alle näher zusammenzurücken", erklärte er.

Virginia Giuffre hatte dem britischen Royal Andrew vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren zog König Charles nun die Konsequenzen. 31.10.2025 | 1:43 min

Besondere Ehre: Steinmeier hält Rede vor Parlament

Politischer Höhepunkt der Reise dürfte Steinmeiers Rede vor dem Parlament in London am Donnerstag sein - eine seltene Ehre für einen ausländischen Staatsgast.

Diese war zuletzt dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei seinem Besuch im Sommer zuteil geworden, US-Präsident Donald Trump hingegen wurde diese Ehre bei seinem Besuch im September nicht zugesprochen.

Am Freitag will Steinmeier dann die englische Stadt Coventry besuchen, die vor 85 Jahren am 14. November 1940 bei stundenlangen Bombenangriffen der deutschen Luftwaffe schwer zerstört wurde.

Mehr als 560 Menschen wurden dabei getötet und Hunderte verletzt. Im Gedenken an die Opfer wird Steinmeier einen Kranz niederlegen. Er wird zudem mit deutschen und britischen Soldatinnen und Soldaten zusammentreffen.

Der bislang letzte Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten im Vereinigten Königreich fand vor ziemlich genau 27 Jahren im Dezember 1998 statt, damals war Roman Herzog deutsches Staatsoberhaupt und Großbritannien noch Teil der Europäischen Union.

Quelle: dpa, AFP