Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Deutschen Zukunftspreis verliehen. Die drei Preisträger haben eine Technologie entwickelt, die auch für KI-Systeme relevant ist.

Drei Wissenschaftler setzen auf Licht statt Strom, damit der Datenverkehr zwischen Hochleistungschips besser bewältigt werden kann. Diese Innovation wurde in Berlin mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. 18.11.2026 | 1:32 min

Zum zweiten Mal in Folge geht der Deutsche Zukunftspreis nach Baden-Württemberg: Drei Forscher aus Karlsruhe wurden damit geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnete Christian Koos vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Matthias Lauermann von der Firma Vanguard Automation und Philipp Dietrich von Keystone Photonics am Abend in Berlin aus. Das Team entwickelt eine Technologie, mit der Daten künftig schneller und energieeffizienter übertragen werden können.

Die Forscher setzen dabei auf Licht statt Strom. Ihre Verfahren sollen helfen, optische Mikrochips effizient zu testen und präzise miteinander zu verbinden. Damit wollen sie Engpässe bei der sogenannten integrierten Optik überwinden und die Grundlage für leistungsfähigere Datennetze und KI-Rechenzentren schaffen, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Forscher präsentieren Technologie für Bewältigung großer Datenmengen

Mit der Digitalisierung und KI-Systemen wachsen die Datenmengen und damit die Anforderungen an Rechenzentren und Kommunikationsnetze. Die herkömmliche Übertragung mit elektrischen Signalen verursacht bei steigenden Datenraten zunehmend Energieverbrauch, Wärme und Signalverluste.

Mit dem rasanten Ausbau von Rechenzentren steigt auch der Bedarf an elektrischer Energie stark an. Was der KI-Boom für den Klimaschutz bedeutet, analysiert ZDFheute live. 10.11.2026 | 23:33 min

Mithilfe hochauflösenden 3D-Drucks auf der Nanoskala können Chips und Glasfasern automatisiert durch winzige dreidimensionale Lichtleiter verbunden werden. Diese sogenannten photonischen Wirebonds - extrem feine, mikroskopisch kleine Drähte - ersparen die bislang aufwendige Verbindungstechnik und sollen eine Serienfertigung in großer Stückzahl ermöglichen.

Die Technologie soll die wirtschaftliche Fertigung photonischer Systeme für Rechenzentren und Anwendungen etwa in der Künstlichen Intelligenz in großen Stückzahlen ermöglichen.

Bundespräsident ehrt mit Zukunftspreis Wissenschaft und Forschung

Der Bundespräsident würdigt jedes Jahr Wissenschaftler und Ingenieure mit dem Preis, "die mit exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln, die das Potenzial haben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und neue Wachstumsfelder zu erschließen", teilte das Bundespräsidialamt mit.

Der Preis wurde zum 30. Mal verliehen und ist mit 250.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr wurde ein Stuttgarter Projekt ausgezeichnet. Forscher von Bosch hatten ein kompaktes Brennstoffzellen-Antriebssystem für schwere Lastwagen für einen emissionsfreien Fernverkehr entwickelt. In diesem Jahr waren auch zwei Projekte aus Bayern nominiert.

KI verändert Gesellschaft und Arbeitswelt. Deutsche Unternehmen hoffen, dass sie zum Wachstumstreiber wird, denn es braucht leistungsfähige und energieeffiziente Technologien „made in Germany“. 11.08.2026 | 1:58 min

Quelle: dpa