Protest gegen Datenzentrum in London:Großbritanniens großes KI-Dilemma
von Wolf-Christian Ulrich, London
Die britische Regierung ist in einem Dilemma: Sie will Wachstum und gleichzeitig die Gemeinden einbeziehen. Doch gegen die geplanten Datenzentren regt sich Protest.
Ganz in der Nähe der bei Touristen berühmten Brick Lane in London prallen gerade zwei Welten aufeinander. Die britische Bauministerin Angela Rayner von der Labour-Partei drückt hier gegen den Willen von Anwohnern den Bau eines Datenzentrums durch. Und das, obwohl in dem Stadtteil dringend Sozialwohnungen gebraucht werden.
Aktivist Jonathan Moberly findet das unmöglich, sagt er: "Hier zeigt sich die Wohnungskrise ganz besonders. Aber hier sollen Büros und ein Datenzentrum hin!"
Rechenleistung für Börse und Banken?
Der Grund für den umstrittenen Standort ist offenbar die Nähe zum Londoner Finanzzentrum. Und die Börse braucht superschnelle Rechenleistung und Daten-Verbindungen. "Das ist bares Geld wert", erklärt Ökonomin Aleksandra Peeroo von der Universität Hertfordshire: "Es gibt bestimmte Anwendungsbereiche für Rechenzentren, die eine sehr geringe Latenzzeit erfordern. Es geht also im Grunde darum, wie schnell die Daten übertragen werden können. Dies ist beispielsweise bei Finanzdienstleistungen der Fall."
Die britische Regierung in der Zwickmühle
Der neue Premierminister Andy Burnham will den Gemeinden mehr Entscheidungsmacht geben. Gleichzeitig will er mehr Wachstum in jedem Winkel des Landes.
Hier an der Brick Lane läuft beides gegeneinander. Der Gemeinderat ist gegen das Datenzentrum - die Regierung setzt es trotzdem durch: Mit neuen Befugnissen für Wachstumsprojekte. Und Datenzentren, so bekräftigte Premierminister Andy Burnham jüngst im Parlament, seien Wachstumsmotor für die Zukunft.
Die Zweifel in der Bevölkerung wachsen
Doch nicht überall seien die betroffenen Anwohner davon überzeugt, dass sie an dem Wachstum teilhätten, beobachtet Aleksandra Peeroo von der Universität Hertfordshire: "Es geht um lokale Anliegen: Was geschieht mit unserer Heimat? Warum muss das ausgerechnet hier sein?
Darüber hinaus zweifelten manche am gesellschaftlichen Nutzen von KI Anwendungen. "Es gab einen großen Skandal um die Möglichkeit, mittels KI Bilder anderer Menschen zu manipulieren und sie nackt darzustellen - sogenanntes 'Nudifying'," so Aleksandra Peeroo.
Zuspruch und Unmut nicht nur in London
Auch in Schottland gibt es deswegen Diskussionen. Hier locken viel günstige Windenergie und kühles Klima Datenzentrums-Investoren. Und für manchen Bauern mit niedrigen Erträgen ist ein Datenzentrum ein willkommenes Geschäft.
Doch die Großbauprojekte sind nicht neben jedem idyllischen Dorf willkommen: Anwohner und Umweltschützer protestierten jüngst in Edinburgh und forderten einen Stopp solcher Pläne. Das schottische Parlament diskutiert derzeit ein Moratorium.
Lokalpolitiker David Torrance von der Scottish National Party hat zwar nichts gegen die Datenzentren. Doch was er nicht versteht: "Wir haben doch Industriegebiete und ungenutzte Brachflächen."
Die Regierung will das Vereinigte Königreich zum KI-Weltmeister machen. Doch das Volk will die dafür notwendigen Datenzentren nicht im Hinterhof.
Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.
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