Lidls Tech-Sparte sagt Google und Microsoft den Kampf an

Investitionen in Cloud und KI:Wie Lidls Tech-Sparte Google und Microsoft den Kampf ansagt
von Laura Ozdoba
Im Rennen um digitale Unabhängigkeit will die Schwarz-Gruppe zu den großen Tech-Playern aufholen. Sie investiert massiv in Cloud, KI und Rechenzentren - und sammelt externe Kunden.
Fünf gläserne Gebäude, zwischendrin viel Grün und Platz für mehr als 5.000 Mitarbeitende: Mit dem neuen Technologie-Campus in der Nähe von Heilbronn will die Schwarz-Gruppe ein Statement setzen - für digitale Souveränität.
Schwarz-Gruppe will Kontrolle über Daten behalten
Seit Jahren investiert die Unternehmengruppe in ihre Digitalsparte Schwarz Digits - zunächst, um die eigenen Einzelhandelsketten Lidl und Kaufland unabhängig zu machen, Prozesse zu strukturieren und die Produktivität zu steigern.
"Mit über 14.000 Filialen in Europa ist es ein Riesennetz, das funktionieren muss, automatisiert sein muss", erklärt CEO Christian Müller gegenüber ZDFheute. Zentral dabei für das Unternehmen: die eigenen Daten nicht ins Ausland abgeben, sondern selbst entscheiden können, was damit geschieht.
Selber machen heißt: Rechenzentren bauen, eine eigene Cloud entwickeln, KI-Systeme integrieren. Was entstand, um zunächst den eigenen Bedarf zu decken, bieten sie mittlerweile auch externen Kunden an - darunter der niederländischen Regierung oder der Polizei in Baden-Württemberg.
Deutsches Gegengewicht zu internationalen Tech-Giganten?
Als nächstes hat man den deutschen Mittelstand im Visier. Die Zukunftsvision des CEO: "der digitale, souveräne Hyperscaler Europas werden". Was auf den ersten Blick als ungewöhnlicher Weg für eine Handelsgruppe erscheinen mag, ist zentraler Teil der Strategie von Lidl-Gründer Dieter Schwarz, der ein deutsches Gegengewicht zu den internationalen Tech-Giganten schaffen will.
Dafür fließen ganz aktuell elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum im Spreewald - die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Und auch an einem neuen KI-Campus in Heilbronn ist Schwarz maßgeblich beteiligt, steuert die IT-Infrastruktur bei. Finanziert wird das Milliardenprojekt "Innovation Park Artificial Intelligence" maßgeblich von der eigenen Stiftung.
Zwar werde deutschlandweit in KI investiert, meint Wirtschaftsexpertin Irene Bertschek. "Aber Investitionen in diesem großen Ausmaß, die sind schon einzigartig hier in diesem Raum Heilbronn."
KI als Chance aus der Industrie-Krise?
Auch das Land fördert das Projekt rund um Heilbronn und steuert 50 Millionen Euro für den Start bei. Man will Baden-Württemberg zum Top-KI-Standort machen. Es ist der Versuch, der Industrie aus der Krise zu helfen. Denn wie kaum eine andere Region in Deutschland leidet das Bundesland unter sich verschlechternden Produktionsbedingungen, steigendem Kostendruck und Fachkräftemangel.
Gleichauf mit den USA? Dass Deutschland das erreicht, hält Wirtschaftsexpertin Bertschek nicht für wahrscheinlich. Doch müsse man ein Stück weit aufholen - mit eigenen Rechenkapazitäten, Modellen und Zugang zu Daten. "Und was hinzukommt: Wir brauchen Kompetenzen. Und dafür ist es eben wichtig, gute Bedingungen zu schaffen für Talente, für Fachkräfte in der Forschung und in der Wirtschaft", so Bertschek.
Expertin: KI auch in der Fläche zur Anwendung bringen
Neben großen Zentren wie im Raum Heilbronn, die "Schlagkraft erzeugen" und große Entwicklungen vorantreiben, brauche es die Anwendungen in der Breite, meint die Expertin. Gerade schnelle, agile Start-ups könnten helfen, KI-Lösungen in etablierten Unternehmen im ganzen Land zu integrieren.
Start-ups wie Aitad: Das Offenburger Unternehmen produziert KI auf Chips, die direkt in Maschinen verbaut werden kann. Gegenüber ZDFheute berichtet Gründer Viacheslav Gromov von einer großen Automatisierungswelle, die in den vergangenen drei bis sechs Monaten im Mittelstand stattgefunden hat. "Das bedeutet nicht, dass wir mehr Mut gewonnen haben, einen neuen Schritt zu gehen", meint Gromov.
Start-up-Gründer: Mehr Tempo und Mut bei Unternehmen nötig
Für die Zukunft wünscht er sich aber mehr Tempo und eine Änderung im Mindset: "Um digital souverän zu werden, braucht man eine starke Wirtschaft, Kooperation mit kleinen, schnellen, agilen Start-ups, die auch schnell groß werden können", so Gromov. "Dazu brauchen wir Kunden, die mutig sind, Führungsetagen, die die großen Unternehmen und auch den Staat agiler machen, sich was trauen, Verantwortung übernehmen. Die Zeit vom Perfektionismus ist vorbei."
Das Rennen um digitale Souveränität ist ein Rennen um Entscheidungsfreiheit und Unabhängigkeit. Und so ist es für viele Unternehmen nun wichtig, aufzuholen, um die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten.
Laura Ozdoba ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
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