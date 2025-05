Nato-Beitritt vor 70 Jahren: Major sieht Deutschland als Pfeiler

In diesen Tagen jährt sich der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Nato zum 70. Mal. Das wird am heutigen Montag auch mit einem Festakt gefeiert. Doch während das Verteidigungsbündnis über Jahrzehnte fest beisammenstand, bestehen seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump Zweifel, ob die USA ihrer Bündnisverpflichtung im Ernstfall noch nachkommen werden.

Claudia Major : Die Europäer stehen angesichts der amerikanischen Vorschläge, die weitgehend russische Ziele beinhalten, vor einem sehr großen Dilemma. Wenn sie diesen zustimmen, dann widersprechen sie all ihren vorherigen Positionierungen, sie opfern de facto die Ukraine einem russischen Diktatfrieden; und sie verschlechtern die Sicherheitslage in Europa. Denn wenn Russland lernt, dass es mit Kriegführen seine Ziele erreicht, könnte es dies erneut versuchen (…)

... ist seit dem 15. März 2025 Senior Vice President für internationale Sicherheits- und Verteidigungspolitik beim German Marshall Fund. Der German Marshall Fund of the United States (GMF) ist eine 1972 gegründete gemeinnützige Organisation, die die transatlantische Zusammenarbeit in Bereichen wie Sicherheit, Wirtschaft und Demokratie fördert. Major ist Verteidigungsexpertin mit Schwerpunkt auf Nato, europäischer Sicherheit und transatlantischen Beziehungen. Zuvor war sie Leiterin der Abteilung Internationale Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sowie tätig bei Institutionen wie dem Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich und dem EUISS.

Major: Deutschland war in den letzten Jahren in der Nato ein häufig zögerlicher, aber in der Regel verlässlicher Status-quo-Alliierter, der sich in den bestehenden Formaten eingebracht hat, aber immer etwas zurückhaltend gegenüber neueren Initiativen gewesen ist.