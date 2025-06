In Tel Aviv sind Tausende Demonstrierende auf die Straße gegangen - auch mit einem Appell an US-Präsident Trump.

In Israel haben Tausende Menschen für ein Ende des Krieges im Gazastreifen und die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln demonstriert. Die Menge versammelte sich am Samstagabend mit israelischen Flaggen und Fotos der Verschleppten auf dem sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv.

Ehemalige Geisel fordert Einsatz von Trump

Die frühere Hamas-Geisel Liri Albag wandte sich in einer Rede auf einer Kundgebung in Tel Aviv direkt an Trump und den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu

Israel hatte vor gut zwei Wochen einen Großangriff auf den Iran gestartet und dies mit dem fortgeschrittenen iranischen Atom- und Raketenprogramm begründet. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel. Nach Angriffen der USA auf iranische Atomanlagen trat am Dienstag nach zwölf Tagen Krieg eine Waffenruhe in Kraft. Seitdem wurden in Israel auch die Forderungen nach einem Ende des Krieges im Gazastreifen und einer Übergabe aller verbliebenen Geiseln wieder lauter.

Trump optimistisch, Israel bleibt skeptisch

Trump hatte am Freitag gesagt, er gehe davon aus, dass "innerhalb der nächsten Woche" eine Waffenruhe auch in Gaza erreicht werden könne. Israelische Beamte dämpften laut Medienberichten jedoch die Erwartungen. Demnach habe es bislang keine bedeutende Veränderung in den Positionen beider Seiten in den wichtigsten Streitpunkten gegeben, darunter die Forderung der Hamas nach Garantien für ein Ende des Krieges in Gaza.