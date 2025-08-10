Netanjahu: Israel will Gaza-Stadt einnehmen und "Hamas besiegen"

Israels Ministerpräsident Netanjahu will weiterhin Gaza-Stadt einnehmen. Sein Land werde die Hamas besiegen. Zudem kündigt er an, Journalisten freien Zugang zu gewähren.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hält an der Absicht fest, die Stadt Gaza komplett einzunehmen. Die zuvor vom Sicherheitskabinett gebilligten Pläne seien "der beste Weg, um den Krieg (im Gazastreifen ) zu beenden, und der beste Weg, ihn schnell zu beenden", sagte Netanjahu vor Journalisten.

Das Vorhaben stößt international und auch innerhalb Israels auf scharfe Kritik.

Geisel-Angehörige haben Angst

Angehörige der bei der blutigen Attacke der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sowie Staats- und Regierungschefs verschiedener Länder warnten vor weiterem Blutvergießen und einer noch größeren Gefahr für die verbliebenen Geiseln.

Ausländische Journalisten sollen Zugang erhalten

Israel hat die Armee angewiesen, mehr ausländischen Journalisten einen Zugang zum Gazastreifen zu ermöglichen. Sie müssten dort israelische Bemühungen sehen, humanitäre Hilfsleistungen für die Bevölkerung in Gaza in den Küstenstreifen zu lassen, erklärte Regierungschef Netanjahu. Er sagte zudem:

Es gibt ein Problem damit, die Sicherheit zu gewährleisten, aber ich denke, es kann auf vorsichtige und verantwortungsvolle Weise getan werden. „ Benjamin Netanjahu

Seit Beginn des Gaza-Kriegs konnten ausländische Journalisten nur "eingebettet" mit der Armee den Gazastreifen besuchen. Dabei bekamen sie immer nur bestimmte Ausschnitte zu sehen.

Ob Netanjahus Anweisung eine echte Veränderung dieser Praxis bedeutet, war zunächst unklar. Der Auslandspresseverband (FPA) in Israel und den Palästinensischen Gebieten teilte mit, man habe sich an die Armee und das Büro des Ministerpräsidenten gewandt und um mehr Details gebeten. Dann werde man die Mitglieder informieren.

Netanjahu verteidigt Einnahme-Pläne

Wie Benjamin Netanjahu weiter ausführte, würde das Militär vor der Aktion "sichere Korridore" für die Zivilbevölkerung schaffen, damit diese die Stadt Gaza verlassen könne, bevor die Operation starten würde. Den Zivilisten würden sichere Zonen im Gazastreifen zugewiesen, in denen sie "mit Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Hilfe" versorgt würden.

Israel wolle den Gazastreifen "nicht besetzen, sondern von den Terroristen der Hamas befreien", fügte er hinzu. Die Hamas ihrerseits erklärte, sie werde ihre Waffen nicht abgeben, bevor nicht ein unabhängiger palästinensischer Staat gegründet worden sei.

UN-Sicherheitsrat tagt

Die Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats am Sonntag war von mehreren der 15 Mitgliedstaaten des mächtigsten UN-Gremiums beantragt worden. UN -Generalsekretär António Guterres hatte sich "zutiefst alarmiert" über die israelischen Pläne gezeigt. Auch Deutschland und viele weitere Staaten kritisierten die Entscheidung.

Israel kontrolliert derzeit nach eigenen Angaben rund 75 Prozent des Küstengebiets, in dem etwa zwei Millionen Palästinenser leben. Anfang der Woche hatten israelische Medien noch über eine komplette Einnahme des Gazastreifens spekuliert. Der aktuelle Plan geht vorerst jedoch nicht so weit, Netanjahu unterstrich nach der Kabinettsitzung in Onlinediensten:

Wir werden Gaza nicht besetzen - wir werden Gaza von der Hamas befreien. „ Benjamin Netanjahu

Hamas-Terror und Gaza-Krieg



Die blutige Attacke ist der Auslöser für den



Die Angaben zu Toten und Verletzten beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.



(Quelle: dpa/AFP - Stand: Juli 2025) Im Morgengrauen des 7. Oktober dringen hunderte Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Hamas und verbündeter islamistischer Gruppen vom Gazastreifen aus in den Süden Israels ein und verüben Gräueltaten überwiegend an Zivilisten, darunter an vielen Frauen und Kindern. Nach israelischen Angaben werden 1.210 Menschen getötet. Mehr als 251 Menschen werden als Geiseln genommen. Heute - im Sommer 2025 - sind noch etwa 50 Geiseln in der Hand der Hamas. 27 von ihnen sollen tot sein.Die blutige Attacke ist der Auslöser für den Gaza-Krieg . Seither kämpft Israels Militär gegen die Hamas. Der Krieg hat dort verheerende Zerstörungen verursacht, nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sollen bisher etwa 60.034 Menschen getötet worden sein, mehr als 18.500 davon Kinder. Mehr als 800 israelische Soldaten kamen bei den Kämpfen ums Leben.Die Angaben zu Toten und Verletztenlassensich nicht unabhängig überprüfen.(Quelle: dpa/AFP - Stand: Juli 2025)

Zwischen rechten Forderungen und Ängsten der Geisel-Familien

Benjamin Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner, auf deren Stimmen der Likud-Politiker zum Zusammenhalt seiner rechtsreligiösen Koalition angewiesen ist, wollen den Krieg im Gazastreifen weiterführen, weil sie dessen erneute Besetzung durch Israel anstreben. Die verzweifelten Geisel-Familien dringen hingegen auf ein Waffenruhe-Abkommen mit der Hamas, damit ihre Angehörigen endlich nach Hause kommen.

