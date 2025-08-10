Gaza-Proteste: Londons Polizei bereitet sich vor

Das Bündnis "Stop the Hate" hat zu einem Marsch durch London für ein Ende des Gaza-Kriegs und die Freilassung aller Geiseln aufgerufen. Die Polizei bereitet sich vor.

Am Samstag waren bei Protesten in London gegen das Verbot der propalästinensischen Aktivistengruppe Palestine Action 474 Menschen festgenommen worden. Quelle: AP

Die Polizei in London bereitet sich auf weitere Proteste im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg vor. Bei einem Marsch durch das Zentrum der britischen Hauptstadt bis zum Amtssitz von Premierminister Keir Starmer in der Downing Street wollten Demonstrierende am Sonntagnachmittag die Freilassung aller im Gazastreifen verbliebenen Geiseln fordern.

Das Bündnis "Stop the Hate", das den Marsch durch London organisiert, teilte mit:

Wir sind vereint in einer klaren und dringenden Forderung: die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln. „ Bündnis "Stop the Hate"

"Ungeachtet unserer unterschiedlichen politischen Ansichten ist dies keine politische Frage - es ist eine menschliche."

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu strebt offenbar an, den vollständigen Gazastreifen zu besetzen. Bisher kontrolliert das Militär rund 75 Prozent der Fläche Gazas. 05.08.2025 | 1:32 min

Cousine der Geisel Evyatar David bei Demo erwartet

Bei der Solidaritätskundgebung für die von Extremisten aus Israel verschleppten Geiseln wurde Noga Guttmann erwartet, eine Cousine der Geisel Evyatar David. Die militant-islamistische Hamas veröffentlichte jüngst ein Propagandavideo, das den 24-Jährigen in einem engen Tunnel im Gazastreifen bis auf die Knochen abgemagert zeigt. David erklärt darin, dass er sein eigenes Grab aushebe.

In London hat die Polizei mehrere hundert Teilnehmer bei einer Großdemonstration festgenommen. Auslöser war das Verbot der pro-palästinensischen Gruppe Palestine Action im Juli. 10.08.2025 | 0:23 min

Die Extremisten unter Führung der Hamas verschleppten bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 insgesamt 251 Menschen und töteten etwa 1.200 weitere bei Massakern. Etwa 50 Geiseln sollen sich noch in der Gewalt der Extremisten befinden, doch nehmen die israelischen Behörden an, dass nur noch 20 von ihnen am Leben sind.

Wenn die Militärflugzeuge Hilfsgüter über Gaza abwerfen, beginnt am Boden der Kampf um Nahrung - und ums Überleben. 05.08.2025 | 2:01 min

In der Nacht zum Freitag gab das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bekannt, dass das Sicherheitskabinett einem Plan zur Einnahme der Stadt Gaza zugestimmt hat. Angehörige der Geiseln sowie Staats- und Regierungschefs verschiedener Länder warnten vor weiterem Blutvergießen und einer noch größeren Gefahr für die Geiseln.

Mehr als 470 Festnahmen bei Demos am Samstag

Am Samstag hatte die Polizei in London bei einem Protest gegen das Verbot der propalästinensischen Aktivistengruppe Palestine Action 474 Menschen festgenommen.

Nahost-Konflikt : Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost Israel geht seit dem Terrorangriff der Hamas militärisch im Gazastreifen vor. Die humanitäre Lage dort spitzt sich zu. Netanjahu will den Einsatz nun ausweiten. Mehr im Blog. Liveblog