Merz nach Waffenliefer-Stopp: Kanzler betont Solidarität mit Israel

Die deutsche Israelpolitik habe sich in ihren Grundsätzen nicht geändert, sagt Kanzler Friedrich Merz. Doch Solidarität heiße nicht, dass man jede Entscheidung unterstütze.

Bundeskanzler Friedrich Merz verteidigt seine Entscheidung, Waffenlieferungen an Israel auszusetzen. Quelle: epa

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seine Entscheidung zum Stopp bestimmter Rüstungsexporte nach Israel verteidigt. In einem ARD-Interview betonte der Chef der CDU

Die Grundsätze der deutschen Israelpolitik sind unverändert. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Man werde Israel auch weiterhin helfen, sich zu verteidigen, so Merz. Aber die Bundesregierung könne nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der Hunderttausende zivile Opfer fordern könnte.

Nach der Aussetzung der Waffenlieferungen an Israel gibt es in der Union starke Kritik am Kurswechsel von Bundeskanzler Merz. ZDF-Korrespondent Mathis Feldhoff berichtet. 09.08.2025 | 1:08 min

Merz: Freundschaft muss kritische Töne aushalten

Die Bundesregierung habe in dieser Frage einen Dissens mit der israelischen Regierung. Kritische Töne müsse eine Freundschaft aber aushalten, sagte Merz.

"Und Solidarität mit Israel bedeutet nicht, dass wir jede Entscheidung, die eine Regierung trifft, für gut halten und ihr dabei auch noch Unterstützung zukommen lassen bis hin zu militärischer Unterstützung durch Waffen."

Deutschland belohne mit dem Waffenembargo den Terror der Hamas, sagt Netanjahu. In Israel hingegen kritisieren Opposition und Angehörige der Hamas-Geiseln Netanjahus Kriegspläne. 08.08.2025 | 2:31 min

"Entscheidung, die ich allein verantworten muss"

Merz' am Freitag verkündete Entscheidung hatte in Teilen von CDU und CSU heftige Kritik ausgelöst. Die CSU warf dem Kanzler vor, sie nicht eingebunden zu haben.

Merz sagte dazu:

Ich habe diese Entscheidung nicht allein getroffen, aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. „ Friedrich Merz

Und weiter: "Und ich verantworte sie auch allein. Ich kann sie aber auch nicht zur demokratischen Abstimmung stellen."

