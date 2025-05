Stegner bei "Lanz": SPD-Neuaufstellung - ein Gesamtkunstwerk

"100 CSU-Leute, 350 CDU-Leute - und bei uns waren es Hunderttausende. Das ist schon ein Unterschied, oder?" - Ralf Stegner verteidigte bei "Markus Lanz" , dass nur 56 Prozent der SPD-Mitglieder an der Abstimmung über den schwarz-roten Koalitionsvertrag teilgenommen hatten. Am Donnerstagabend sagte er:

Die SPD-Mitglieder haben entschieden: Die neue Koalition kann kommen. Welche Rolle Co-Chefin Esken künftig spielen soll, ist in der Partei umstritten – die Kritik an ihr wächst.

Winkel: SPD-Basis konservativer als SPD-Führung

"Vielen Dank für die Erklärung", spottete Stegner und widersprach: "Wenn die Alternative hieße, dass Rechtsradikale Einfluss haben, dann wird Verantwortung übernommen. Das weiß die SPD , und zwar in der Basis wie in der Führung."

Winkel entgegnete, dass sich die Union beim Thema Migration "deutlich durchgesetzt" habe: "Vielleicht war das ein Punkt, auf den die SPD-Basis all die Jahre gewartet hat, aber von der Führung nicht erhört worden ist und jetzt sagt: 'Okay, wir können diesen Koalitionsvertrag zu 85 Prozent mitgehen, auch wenn Friedrich Merz vielleicht nicht immer unser persönlicher Held der SPD war.'"

Schein und Sein des Koalitionsvertrags?

Dass Sie für Ordnung sind, hat man in den letzten dreieinhalb Jahren nicht so wirklich mitbekommen.

SPD-Neuaufstellung - ein Gesamtkunstwerk?

"Klingbeil fällt die Entscheidung, was mit Saskia Esken passieren soll, offenkundig schwer. Inzwischen gibt es laute Kritik, dass er die Debatte so lange laufen lässt" sagte Diana Zimmermann.

Stegner kommentierte: "Man kann von Saskia Esken halten, was man möchte. Ich finde die Form der Debatte öffentlich unterirdisch. […] Das an einer Person festzumachen, im Guten wie im Bösen, finde ich daneben." Für das miserable Wahlergebnis von 16 Prozent gebe es nicht "eine Schuldige und einen, der alles richtig macht". Die "Frage, wer am Ende was macht", werde der Parteitag entscheiden.