SPD-Chef Klingbeil: Debatte um Esken "beschämend"

Ich finde es beschämend, wie Diskussionen in den letzten Wochen gelaufen sind.

Das sei "ein Stil, den ich in der SPD überhaupt nicht mag, wo ich immer dafür gekämpft habe, dass es den nicht gibt", so Klingbeil.

"Ich greife zum Hörer, wenn es so etwas gibt. Ich sorge dafür, dass Stimmen abklingen", fügte der SPD-Chef hinzu.

Esken habe die Partei zwar geeint und stabilisiert - aber es bilde sich ein Kraftzentrum um Klingbeil heraus, das stark auf ihn zugeschnitten ist, so Politologe Wolfgang Schroeder.

Klingbeil: Treffe mit Esken Entscheidungen zusammen

Was ich sicher nicht tun werde, ist, dass ich jetzt über einzelne Personen rede, ob sie ministerfähig sind.

Klingbeil fügte hinzu: "Ich finde nicht, dass im Jahr 2025 Männer über Frauen urteilen, was sie können oder nicht."

"Klingbeil fällt die Entscheidung, was mit Saskia Esken passieren soll, offenkundig schwer. Inzwischen gibt es laute Kritik, dass er die Debatte so lange laufen lässt" sagte Diana Zimmermann.

Klingbeil will an paritätischer Doppelspitze festhalten

An der Doppelspitze der SPD aus Frau und Mann will Klingbeil nach eigener Aussage festhalten. "Die Doppelspitze halte ich für richtig", betonte er.

Juso-Chef: Öffentlicher Umgang mit Esken "bodenlos"

Eskens Zukunft ist weiterhin unklar, sie wird als mögliche Ministerin etwa für Arbeit und Soziales oder Entwicklungszusammenarbeit genannt. Esken vertritt den linken Parteiflügel und ist in der SPD umstritten.

Die SPD-Vorsitzende soll Interesse an einem Ministeramt gehabt haben, so ZDF-Korrespondentin Diekmann. Sie habe aber viele in der Partei gegen sich, Klingbeil sei populärer.

30.04.2025 | 3:30 min