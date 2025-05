Update am Morgen: Wenig Freude auf Schwarz-Rot

Guten Morgen,

Warten müssen Union und SPD weiter auf die Stimmungswende. Wir haben mithilfe der Forschungsgruppe Wahlen in dieser Feiertagswoche von Montag bis Mittwoch die Menschen gefragt, was sie von Schwarz-Rot im Bund halten: 48 Prozent der Befragten fänden eine solche Regierung gut, 37 Prozent schlecht.

Insgesamt keine leichte Startposition für einen Kanzler Friedrich Merz, wenn er in wenigen Tagen vielleicht in derselben Woche gewählt werden sollte wie der nächste Papst.

Lage im Nahost-Konflikt

Israels Streitkräfte fliegen Luftangriff auf Damaskus: Israels Luftwaffe hat nach den heftigen Kämpfen zwischen Angehörigen der drusischen Minderheit, regierungsnahen Milizen und staatlichen Sicherheitskräften in Syrien mehrere Ziele in der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Dabei seien Ziele nahe dem Präsidentenpalast getroffen worden, teilte das Militär mit. Medienberichten zufolge will die israelische Führung heute zudem über eine mögliche Verschärfung der Angriffe im Gazastreifen entscheiden.

Heute geht der Deutsche Evangelische Kirchentag weiter. Die Besucher können unter anderem an einer Bibelarbeit mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) teilnehmen und Gesprächen mit dem geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) oder dem Bundespräsidenten a.D. Christian Wulff lauschen. Gestern war unter anderem Angela Merkel da - und hat im Interview mit phoenix erzählt, was sie Friedrich Merz für die Kanzlerschaft wünscht

An erster Stelle in meinem Leben steht die Familie, an zweiter Stelle der Fußball.

So wird das Wetter heute

Am Freitag zeigt sich der Frühling im Süden noch einmal von seiner sommerlichen Seite. Hoch Quendolin bringt hier viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen von lokal bis zu 30 Grad. Über Norddeutschland steht allerdings schon Tief Henry bereit - und bringt Schauer und Gewitter, in der Mitte teilweise mit Unwettergefahr durch Hagel und schwere Sturmböen. An den Küsten werden es noch einmal zwischen 16 und 20 Grad, bevor die Temperaturen über das Wochenende sinken - und im Norden und Osten sogar nochmal Frost in Bodennähe bringen können.