Rangliste der Pressefreiheit: Deutschland rutscht aus den Top Ten

Tag der Pressefreiheit am 3. Mai

RSF veröffentlichte die Liste an diesem Freitag und damit unmittelbar vor dem Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai.

"Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Staaten mit 'sehr ernster' Lage." Europa sei dabei weiterhin jene Weltregion, in der Journalistinnen und Journalisten am freiesten berichten könnten. Nur in sieben Ländern sei die Lage "gut" zu bewerten, sie liegen alle in Europa.