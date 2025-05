Regierungsbildung: SPD-Mitglieder stimmen Koalitionsvertrag zu

Die SPD-Mitglieder haben entschieden: Die neue Koalition kann kommen. Welche Rolle Co-Chefin Esken künftig spielen soll, ist in der Partei umstritten - die Kritik an ihr wächst.

Nach CSU und CDU haben auch die Mitglieder der SPD mit großer Mehrheit dem Vertrag über die Bildung einer schwarz-roten Regierungskoalition zugestimmt. 84,6 Prozent der Mitglieder votierten dafür, wie der Parteivorstand mitteilte. 56 Prozent der Mitglieder beteiligten sich an der Abstimmung.

"Ich bin stolz auf die Partei", sagte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch bei der Präsentation des Ergebnisses. Das digitale Votum sei ohne Störung verlaufen. Miersch sieht in dem Abstimmungsergebnis eine "große Rückendeckung für den Eintritt in die Bundesregierung". Mit Blick auf die mehr als 30.000 Nein-Stimmen räumte Miersch ein: "Ja, es gibt eine Skepsis." Man werde das "nicht einfach so zur Seite legen".