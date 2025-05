Esken: Werde SPD "immer kritisch begleiten", aber nicht "giften"

Die scheidende SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken will sich nach ihrem Rückzug mit öffentlicher Kritik an der künftigen Parteiführung zurückhalten. Der Tageszeitung "taz" sagte sie: "Ich werde meine Partei immer kritisch begleiten. Aber man darf von mir erwarten, dass ich nicht aus persönlichen Gründen gegen die SPD gifte."

Die 63-Jährige hatte vergangenen Sonntag ihren Rückzug vom Co-Vorsitz der SPD angekündigt. Sie steht seit 2019 an der Parteispitze. Seit 2021 führt sie die Partei zusammen mit Lars Klingbeil , der als Vizekanzler und Finanzminister in die schwarz-rote Bundesregierung gewechselt ist.

Esken: Kritik am Umgang mit ihrer Person

Dass Sozialdemokraten immer wieder nach Eskens beruflicher Zukunft befragt worden seien, bezeichnete sie in dem "taz"-Interview als "unangemessen". Es hätte zudem wichtigere Themen gegeben. "Stattdessen redet man über Personalien. Das war schade." Zugleich sagte sie:

Auf die Frage, ob sie nach der Rückzugsankündigung erleichtert sei, sagte Esken: "Ich würde es gelassen nennen. Ich bin mit mir im Reinen. Aber natürlich fällt jetzt auch eine Anspannung von mir ab." Sie blicke nun in die Zukunft und freue sich darauf, sich fachlich im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend einzubringen.

Esken: Frauen müssen doppelt so viel bringen

Frauen haben es laut Esken in der Politik schwerer als Männer. "Wir müssen doppelt so viel bringen. Was die männliche Welt von politisch aktiven Frauen erwartet, ist höchst widersprüchlich und deshalb unerfüllbar", erklärte sie.