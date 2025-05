Esken tritt nicht wieder für SPD-Vorsitz an

Am Umgang mit Esken gibt es in der Partei aber auch Kritik. Beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen SPD in Duisburg am Wochenende warfen dem Parteivorsitzenden und neuem Finanzminister Lars Klingbeil vor allem junge Delegierte in einer Aussprache programmatische Planlosigkeit und Ämterhäufung bei gleichzeitiger "Abstrafung" Eskens vor.