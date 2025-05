SPD: Bärbel Bas soll Parteichefin werden

Arbeitsministerin Bärbel Bas soll neue Co-Vorsitzende der SPD werden. Das hat die Parteispitze am Montag bei einer Pressekonferenz bestätigt. Als neuer Generalsekretär wurde der Parteilinke Tim Klüssendorf vorgeschlagen. Über die Parteiführung entscheidet ein SPD-Parteitag Ende Juni. "Ich habe mich nach vielen Gesprächen dazu entschieden, der Partei das Angebot zu machen, als Co-Vorsitzende zu kandidieren", sagte Bas in der Parteizentrale in Berlin. Es sei ihr ganz nicht leicht gefallen, da es eine "historische Aufgabe" sei, sagte Bas angesichts des schlechten Wahlergebnisses im Februar.