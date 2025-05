SPD: Matthias Miersch zum neuen Fraktionschef gewählt

Nach dem Start der neuen Bundesregierung hat sich die SPD am Mittwoch im Bundestag neu aufgestellt. Bei einer Fraktionssitzung am Vormittag wurde der bisherige Generalsekretär Matthias Miersch mit 83,2 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden der Sozialdemokraten im Bundestag gewählt, wie die Fraktion mitteilte. Miersch sagte, er wolle in der Koalition mit der Union eine "sozialdemokratische Handschrift" sehr deutlich erkennen lassen - die Fraktionen würden aber faire Partner sein.