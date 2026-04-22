Das Schicksal von Wal Timmy, der in der Ostsee festliegt, beschäftigt viele. Aber wie geht es Walen eigentlich allgemein und was bedroht sie?

Buckelwal Timmy bekommt viel Aufmerksamkeit. Warum faszinieren Wale so sehr - und wie hat sich die Beziehung der Menschen zu dem Meeresbewohner verändert? 02.04.2026 | 36:11 min

Selten hat das Schicksal eines einzelnen Wals die Nation so sehr in Atem gehalten wie im Fall des wochenlang vor Poel in der Ostsee gestrandeten Buckelwals. Bei allem Wirbel um das oft Timmy oder auch Hope genannte Tier gerät vielfach aus dem Blick, wie es allgemein um Wale steht - ein Überblick zu Großwal-Arten wie Finn- und Buckelwal.

Werden Wale noch gejagt?

Großwale wurden lange zu kommerziellen Zwecken gejagt und dadurch stark dezimiert, bis dies in den 80er Jahren verboten wurde. Das sogenannte Walfang-Moratorium, das 1986 in Kraft trat, sorgte der Naturschutzorganisation WWF zufolge dafür, dass der kommerzielle Walfang zum Erliegen kam - zumindest kurzfristig.

In Japan werden - ebenso wie in Norwegen und Island - der Tierschutzorganisation WWF zufolge trotz des Moratoriums noch immer Wale gejagt. Länder wie Japan hatten schon kurz nach dem Inkrafttreten die Aufhebung des Moratoriums gefordert.

Die Entwicklungen rund um Wal Timmy zum Nachlesen im Blog.

Update zur Wal-Rettung vor Poel: Umweltminister Backhaus informierte am Dienstag über neue Entwicklungen beim Rettungsversuch des gestrandeten Tieres. 21.04.2026 | 22:59 min

Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) erklärt: "Im industriellen Walfang sind rund drei Millionen Großwale getötet worden. Die erholen sich nicht von heute auf morgen. Im Großen und Ganzen liegen wir immer noch unter den Zahlen von vor dem industriellen Walfang." Allerdings ist das Wissen darüber lückenhaft.

Wieso gibt es keine genauen Zahlen zur Wal-Population?

Der Meeresbiologe Boris Culik, früher beim Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, erklärt, Wale würden üblicherweise von Schiffen oder Flugzeugen aus gezählt.

Man sieht nur einen kleinen Teil und rechnet das dann hoch. Entsprechend groß ist die Grauzone. „ Meeresbiologe Boris Culik

Es sei daher sehr schwierig nachzuweisen, ob sich Wal-Populationen tatsächlich erholen. Einen groben Überblick bieten die Zahlen der International Whaling Commission (IWC), die für die verschiedenen Arten für ihre einzelnen Verbreitungsgebiete Schätzungen abgibt.

An der Nordspitze der Insel Rügen wurde im Sommer 2025 ein Buckelwal gesichtet. Eigentlich kommen die Tiere nicht in der Ostsee vor, der Wal hatte sich vermutlich verirrt. 17.07.2025 | 1:59 min

Expertin König erklärt: "Wichtig ist zu verstehen, dass es bei der Beurteilung nicht auf die Art insgesamt ankommt, sondern vielmehr auf einzelne Populationen." So sei etwa der Finnwal per se nicht bedroht, einzelne Populationen aber schon, beispielsweise in den Gewässern vor Island oder Japan.

Abgesehen vom Walfang: Was bedroht die Wale?

"Hauptbedrohung durch die Klimakrise sind steigende Meerestemperaturen, die sehr viel mit dem Ökosystem Meer machen", erklärt König. Dadurch änderten sich Lebensräume und Tiere müssten ihr Verhalten anpassen, was sie teils schwächer und anfälliger für Krankheiten oder andere Probleme mache.

So fräßen Buckelwale in kälterem Wasser und wechselten zur Paarung in wärmere Gewässer. Narwale in der Arktis hätten quasi integrierte Landkarten und orientierten sich sehr an der Form der Eisschilde. Wenn diese abschmelzen, gerieten die Tiere teils in Sackgassen oder machten Umwege, dabei verbrauchten sie mehr Energie.

Abgesehen davon mache Müll den Tieren zu schaffen, so die Expertin.

Wale und Delfine können nicht gut unterscheiden, was Nahrung und was Müll ist. „ Bianca König, Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation

Wenn neben Fischen auch Plastik in ihr Maul und später in ihren Magen gelange, verstopfe der Magen und die Tiere "verhungern bei lebendigem Leib". Hinzu kämen Geisternetze und andere entsorgte Fischereiausrüstung. Daneben seien Kollisionen mit Schiffen ein Risikofaktor, vor allem für Walmütter und ihre Jungtiere, die eher nahe der Oberfläche schwimmen.

Was führt dazu, dass ein Wal strandet?

König betont, dass es vor allem die menschengemachten Faktoren sind, die dazu führen, dass Wale stranden. Walforscher Culik sagt, bei anwachsenden Populationen sei zu erwarten, dass öfter Irrgäste in Nord- oder Ostsee landen. Es sei nicht jeder Wal todgeweiht, der sich verirre. Es gebe viele Fälle, bei denen Wale selbstständig wieder ins offene Meer zurückkehrten - etwa ein Finnwal Anfang des Jahres sowie kürzlich ein Belugawal, beide waren zeitweise in der Flensburger Förde.

Ein junger Finnwal besuchte im Januar immer wieder die Flensburger Förde. Verirrt hat sich der Wal laut Ostseeexpertin Dagmar Struß nicht: Er sei auf Futtersuche. 20.01.2026 | 1:10 min

In anderen Ländern kämen Strandungen deutlich häufiger vor als in Deutschland - dort gebe es klare Strukturen und professionelle Teams für solche Fälle. Aus dem aktuellen Fall könne man in Deutschland fürs nächste Mal lernen.

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Wie können Wale geschützt werden?

"Um eine globale Erholung der Wal-Populationen einzuleiten, braucht es eine flächendeckende 'Renaturierung' der Ozeane. Es müssen dringend effektive Meeresschutzgebiete geschaffen werden, die auch kontrolliert und gemanagt werden, ähnlich wie Naturreservate an Land", erklärt König. Zudem müsste die Fischerei besser reguliert und die Verschmutzung der Meere durch Plastik und Chemikalien eingedämmt werden.

Quelle: dpa