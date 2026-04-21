Wal-Livestream: Timmy liegt wieder fest - Wie geht es weiter?

Der Buckelwal Timmy liegt wieder in der Kirchsee-Bucht fest. Helfer hoffen, dass er wie am Montag wieder losschwimmen wird. Doch die Zeit drängt, denn der Wasserstand sinkt.

Buckelwal liegt wieder fest: Wie geht es mit Timmy weiter?

Verfolgen Sie die Situation des Wals in der Ostsee live. 21.04.2026

Das Drama um den gestrandeten Buckelwal in der Ostsee nimmt kein Ende. Die Helfer hoffen, dass das tonnenschwere Tier nach einer nächtlichen Erholungspause erneut losschwimmt und den Weg aus der Kirchsee, einer flachen Bucht der Insel Poel nördlich von Wismar, findet.

Nachdem sich das Tier am Montagmorgen bei steigendem Wasserstand in der Bucht zunächst freigeschwommen hatte, lag es zwei Stunden später wieder im vielerorts hüfttiefen Wasser fest. Am Abend waren noch einmal Bewegungen des Wals in Richtung der tiefen Fahrrinne zu sehen - dann ruhte er wieder.

Die Entwicklungen rund um den Wal zum Nachlesen im Blog.

Sollte es mit dem erneuten Losschwimmen klappen, muss der Buckelwal nach dem Verlassen der Bucht in die richtige Richtung schwimmen - nach Nordwesten, zum offenen Meer hin. Mehrere Boote sollen ihm deshalb den Weg nach Osten, in Richtung Wismar, versperren. Dort war der Wal schon Anfang März im Hafenbecken gesehen worden.

Die private Rettungsaktion von Buckelwal "Timmy" gestaltet sich nach wie vor schwierig. Der Wal war am Montagmorgen zunächst weitergeschwommen, nun sitzt er aber an anderer Stelle fest. 20.04.2026 | 1:10 min

Walforscher sieht keine Rettungsmöglichkeit

Doch was, wenn das Tier sich nicht aus eigener Kraft befreit? Der Berliner Walforscher und Meeresbiologe Fabian Ritter spricht sich gegen weitere Rettungsversuche aus. "Wir müssen jetzt endgültig einsehen, dass es für uns nicht möglich ist, diesen Wal aktiv zu retten", sagte er. "Wir sollten ihm im Moment nur den größten Gefallen tun, indem wir ihn sein lassen."

Zahlen zum Wal Messungen des Umweltministeriums zufolge ist der Buckelwal 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch.

Die ruhende Position im flachen Wasser nimmt der Wal der Überzeugung des Experten nach immer wieder freiwillig ein, "weil er sich das Leben erleichtern will".

Er liegt im Wasser, das trägt ihn, das heißt, er erdrückt sich nicht mit seinem eigenen Gewicht. Er muss nicht dafür sorgen, dass er an die Oberfläche kommt. Er braucht sich nicht bewegen, wenn er Schmerzen hat. Und er kann atmen, die ganze Zeit. „ Fabian Ritter, Walforscher

Sinkender Wasserstand kann für Wal gefährlich werden

Doch die Zeit drängt: Der Wasserstand sollte in der Nacht und am Dienstag sinken. Dem Meeresbiologen Boris Culik zufolge kann das für den rund zwölf Tonnen schweren Wal schlimme Folgen haben: "Wenn er jetzt gemütlich mit dem Bauch auf einer Sandbank liegt und oben guckt das Blasloch raus, alles gut. Aber wenn dann 50 Zentimeter weniger Wasser da sind, dann entwickelt er ein unheimliches Gewicht, das dann auf seinen inneren Organen lastet. Er hat ein ganz schwaches Skelett im Vergleich zu uns." Es werde höchste Zeit, ihn von der Stelle weg zu bugsieren.

Buckelwal Timmy legt auf dem Weg in die Freiheit einen weiteren Stopp ein. "Wir haben den Eindruck, (…) dass er sich wieder festgelegt hat", so ZDF-Reporterin Susanne Seidel am Montag. 20.04.2026 | 1:25 min

Wale atmen über ein oder zwei Blaslöcher auf dem Kopf, die als modifizierte Nasenlöcher dienen, da sie Säugetiere mit Lungen sind. Sie atmen nicht durch das Maul, sondern stoßen beim Auftauchen Luft unter hohem Druck aus.

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Umweltminister Backhaus: Wal von Ereignissen gestresst

"Der Wal liegt ruhig", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) nach einer Kontrollfahrt in der Nacht der Deutschen Presse-Agentur. Der Politiker näherte sich gemeinsam mit Experten der Landesfischereiaufsicht dem Tier mit einem Boot bis auf etwa 500 Meter.

Die Atemfrequenzen hätten zunächst zwischen zwei und vier Minuten gelegen, seien im Verlauf aber auch wieder langsamer geworden, erklärte Backhaus. Das zeige, dass der Wal von den Ereignissen des Tages gestresst sei. Es sei richtig gewesen, den Wal erst einmal ruhen zu lassen, sagte der Umweltminister mit Blick auf vorangegangene Mobilisierungsversuche.

Quelle: dpa