Wal-Helfer optimistisch: "Sind auf einem sehr guten Weg"

Die privaten Helfer für den in der Ostsee gestrandeten Wal sind optimistisch, dass dem Tier geholfen werden kann. Auch Umweltminister Backhaus zeigt sich vorsichtig zuversichtlich.

Der gestrandeten Wal vor der Ostseeinsel Poel stößt eine Luft-Wasser-Fontäne aus. Der Rücken des Wals ist mit Tüchern abgedeckt. Aufgenommen am 19.04.2026 Quelle: dpa

Das private Rettungsteam für den in der Ostsee gestrandeten Wal kommt nach eigenen Angaben gut mit den Arbeiten zur Befreiung des Tieres voran. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", sagte eine Sprecherin im Hafen von Kirchdorf auf der Insel Poel.

"Wir haben die Saugarbeiten so weit vorangebracht, dass wir immer näher an den Wal herankommen." Die Saugarbeiten würden von der Fahrrinne zum Wal hingearbeitet. "Wir sind auf jeden Fall guter Dinge."

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus ist vorsichtig optimistisch. Er verweist auf den aktuellen Wetterbericht. So werde die Windstärke möglicherweise bis zu 70 km/h erreichen. Die Folge sei mehr Wellengang und ein deutliches Ansteigen des Wasserstandes. "Ds könnte tatsächlich dazu führen, dasss er sich enstscheidet und sich auf den Weg macht. Das wäre für mich das Schönste. "

Dass der Wasserstand steigt, haben die Helfer vor Ort bereits beobachtet. Das sei ein gutes Zeichen. Der Wasserstand könne in den kommenden Stunden um 50 bis 60 Zentimeter steigen. "Auch durch die Kuhle, in der er jetzt liegt, kann er schon viel freier atmen", sagt Veterinärin Janine Bahr von Gemmert.

Das ist kein Tier, das in den letzten Zügen liegt. [...] Er will frei sein. „ Janine Bahr von Gemmert, Tierärztin

Falls sich das Tier aufgrund des steigenden Wasserstandes selbst freischwimmen sollte, ist das Team der privaten Hilfsinitiative eigenen Angaben zufolge vorbereitet. Weil der Wal Tier in den Morgenstunden wieder sehr aktiv gewesen sei, habe das Team bereits den vorbereiteten Plan B aktiviert, sagte Rechtsanwältin Constanze von der Meden bei der Pressekonferenz in Kirchdorf.

"Das heißt, die DLRG-Boote sind auf Stand-by, dass für den Fall, dass er losschwimmt, wir ihn dann guiden können. Und es ist sichergestellt, dass wir ihn dann auch bis in die Nordsee und dann über die Nordsee in den Atlantik leiten können."

Die Anwältin ist Teil der privat finanzierten Rettungsaktion von Unternehmerin Karin Walter-Mommert und Mediamarkt-Gründer Walter Gunz. Die Aktion wird vom Umweltministerium beobachtet und eng mit Behördenvertretern abgestimmt.

Geplant ist, dass unter den Wal eine zwischen Pontons - also schwimmenden Plattformen - befestigte Plane geführt wird. Damit soll er aus dem flachen Bereich geborgen und später Richtung Nordsee gebracht werden. Die Pontons sollen dazu von einem Schlepper an einer langen Leine gezogen werden.

Messungen des Umweltministeriums zufolge ist der Buckelwal 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der geschwächte Wal liegt bereits seit 20 Tagen in der Wismarbucht vor der Insel Poel.

Quelle: dpa, ZDF