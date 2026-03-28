  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Wal, Eisbär, Krake: Tierschicksale, die Deutschland bewegten

Bilderserie

Von "Knut" bis "Paul":Auf diese Tiere schaute Deutschland

|

Tiere, die Deutschland fesseln: Vom Wal in der Ostsee bis zu Knut und Paul - diese Tiere wurden berühmt und ihr Schicksal bewegte eine ganze Nation.

Helfer besprühen einen gestrandeten Wal mit Wasser.
Krake Paul sitzt als "Fußball-Orakel" auf einem Plexiglasbehälter mit einer spanischen Flagge.
Eisbär Knut spielt 2007 mit einem Fußball im Berliner Zoo
Der wieder eingefangene Kamain "Sammy" wird am 15.07.1994 bei Dormagen in Nordhein-Westfalen gefilmt.
Beluga-Wal "Moby Dick" schwimmt 1966 im Rhein.

Wenn ein Land auf ein Tier blickt

Das Schicksal eines Wals in der Ostsee beschäftigt das ganze Land. Aber auch auf andere Flossen, Tatzen und Tentakel blickte die Öffentlichkeit schon gebannt - und auch auf einen anderen Wal.

Quelle: dpa | Ulrich Perrey
Quelle: dpa

Mehr zur Wal-Rettung in der Ostsee

  1. Der Buckelwal am Timmendorfer Strand

    Buckelwal auf dem Rückweg :Schafft er es?

    Video23:04
  2. Der Buckelwal schwimmt in der Ostsee.

    Rettungs-Drama an der Ostseeküste:Findet er den Weg? Wal zwar befreit - aber nicht in Freiheit

    mit Video1:58
  3. Ein Buckelwal springt aus dem Wasser. (Symbolbild)
    FAQ

    Fälle häufen sich:Warum verirren sich Großwale in die Ostsee?

    mit Video1:50
  4. ZDF-Reporter Timm Kruse mit dem Bürgermeister von Timmendorfer Strand Sven Partheil-Böhnke

    Neue Strategie zur Wal-Rettung:"Tier von links und rechts flankiert"

    Video12:06