Wal, Eisbär, Krake: Tierschicksale, die Deutschland bewegten

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Von "Knut" bis "Paul":Auf diese Tiere schaute Deutschland
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Tiere, die Deutschland fesseln: Vom Wal in der Ostsee bis zu Knut und Paul - diese Tiere wurden berühmt und ihr Schicksal bewegte eine ganze Nation.
Quelle: dpa
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