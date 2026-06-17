Wochenlang hielt das Schicksal des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals Deutschland in Atem - ein Drama, das einem Regisseur in Hamburg genug Stoff für die Theaterbühne bietet.

Drama um Ostsee-Wal "Timmy" kommt auf die Bühne

Vom Strand auf eine Hamburger Bühne: Das Drama um "Timmy" wird zum Theaterstück. Quelle: ernst-deutsch-theater.de

Das Drama um den mehrmals an der deutschen Ostseeküste gestrandeten Buckelwal kommt auf die Theaterbühne - am 11. Juli im Hamburger Hans-Deutsch-Theater. Regisseur Alexander Klessinger kündigte eine "Mischung aus Performance, Konzert, Messe und öffentlicher Selbstbefragung" an. Der Titel des Abends: "Die Hope stirbt zuletzt."

"Aus Originalzitaten von Politikern, Wissenschaftlern, Aktivisten und Augenzeugen entsteht eine Messe für Timmy, für Hope", so Klessinger. Unter diesen beiden Namen war der Buckelwal in Deutschland bekanntgeworden.

Buckelwal "Timmy" hat nach seiner Freisetzung in der Nordsee nur noch wenige Tage gelebt. Tracker-Daten des Tieres zufolge starb der Wal vermutlich zwischen dem 6. und 7. Mai. 12.06.2026 | 0:24 min

Ausnahmezustand um den Wal im Fokus

Theatermacher Klessinger konstatiert einen Ausnahmezustand rund um den Wal, der im März und April immer wieder strandete - erst vor Timmendorfer Strand, dann vor Wismar.

Millionen Menschen verfolgen sein Schicksal. Es wird gehofft, diskutiert, getrauert, demonstriert und gestritten - warum eigentlich? „ Alexander Klessinger, Regisseur

Schließlich lag der zwölf Tonnen schwere Meeressäuger in der flachen Kirchsee-Bucht der Insel Poel fest. Eine private Rettungsinitiative brachte den Wal in einer aufwändigen Aktion in einem großen Transportkahn in die Nordsee - das Tier überlebte die Aktion allerdings nur wenige Tage. Am 14. Mai wurde es tot vor der dänischen Ostseeinsel Anholt entdeckt.

Die private Rettungsinitiative für Buckelwal "Timmy" habe entgegen wissenschaftlicher Empfehlungen agiert, kritisiert Meeresexpertin Daniela von Schaper. Das Tier sei geschwächt gewesen. 12.06.2026 | 9:42 min

Auch Tierärztin Tönnies dabei

Begleitet wird der Theaterabend den Angaben zufolge von der Berliner Band Tulpe, deren Song "Sprengt den Wal" zahlreiche Fans fand. Im Anschluss an die Aufführung ist ein Gespräch mit der Tierärztin Kirsten Tönnies geplant, die zum privaten Rettungsteam um die Finanziers Walter Gunz und Karin Walter-Mommert gehörte.

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