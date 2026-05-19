Umweltbehörde in Dänemark:Wal "Timmy" soll für Obduktion geborgen werden
Behörden in Dänemark wollen den gestrandeten Buckelwal "Timmy" genauer untersuchen. Dafür soll das Tier aus dem Meer geborgen werden. Schon kommende Woche könnte es losgehen.
Die dänischen Behörden wollen den Kadaver des als "Timmy" bekannten Buckelwals vor der Insel Anholt entfernen und eine Obduktion ermöglichen. Das Tier liege an einem gut besuchten Strand im flachen Wasser und werde dort Badegäste und Einheimische voraussichtlich stark stören, hieß es von der dänischen Umweltbehörde zur Begründung. Deshalb solle der Wal geborgen werden.
Jane Hansen von der Umweltbehörde in Dänemark erklärte:
Diese Tiere machten 2026 Schlagzeilen
Forscher und Tierärzte sollen "Timmy" bergen
Die Bergung des Wals, die Obduktion und die Probenentnahme übernehmen den Angaben zufolge dänische Forscher und Tierärzte. "Die dänischen Behörden sind zugleich in engem Austausch mit den deutschen Behörden über die Situation, und es findet eine laufende Abstimmung zwischen dänischen und deutschen Forschungseinrichtungen statt", sagte Hansen laut einer Mitteilung.
Ein Sprecher des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern bestätigte auf Nachfrage den von den Dänen geplanten Abtransport des Walkadavers. Die Aktion sei voraussichtlich für die kommende Woche geplant.
Behörde: Bürger sollen sich von Wal fernhalten
Die dänische Umweltbehörde forderte Bürgerinnen und Bürger auf, sich dem Wal weiterhin nicht zu nähern, da Ansteckungsgefahr bestehen könne. Das mehrfach an Ostseeküsten gestrandete, geschwächte Tier war vor mehr als zwei Wochen von einer privaten Initiative zur Nordsee transportiert worden, wurde dann aber tot vor der Insel Anholt angeschwemmt.
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