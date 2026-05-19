Bilderserie
Wal-Drama und andere Aufreger:Timmy, Lotti und Rehné: Diese Tiere machten Schlagzeilen
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Wal Timmy hat das Land in Atem gehalten - aber auch andere Tiere sorgten in den letzten Wochen für Schlagzeilen. Von Baumarkt-Lotti und A7-Rehné: ihre Geschichten in Bildern.
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Über den Wal Timmy sowie über weitere Tiere in den Schlagzeilen berichteten verschiedene Sendungen, zuletzt etwa die heute-Nachrichten am 16.05.2026 ab 19:00 Uhr.
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