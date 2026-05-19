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Panorama

Timmy, Lotti und Rehné: Diese Tiere machten Schlagzeilen

Bilderserie

Wal-Drama und andere Aufreger:Timmy, Lotti und Rehné: Diese Tiere machten Schlagzeilen

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Wal Timmy hat das Land in Atem gehalten - aber auch andere Tiere sorgten in den letzten Wochen für Schlagzeilen. Von Baumarkt-Lotti und A7-Rehné: ihre Geschichten in Bildern.

Wal auf dem Weg in die Nordsee
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Der Wolf, der eine Frau in Hamburg verletzt hat, liegt in eine Wildtierauffangstation bei Sachsenhagen am 01.04.2026.
Katze Lotti
Kuh Veronika
Hirsch Rehné sorgt für Trubel an der Autobahn
Eine Minensuch-Ratte hängt an einer Leine und wird mit einer Banane belohnt, nachdem es große Gebiete nach versteckten Sprengkörpern abgesucht hat.
Eine Statue zu Ehren der Landminen-Ratte Magawa wurde in Kambodscha enthüllt.

Drama um Buckelwal Timmy

Sein Schicksal dominierte wochenlang die Schlagzeilen: Der in der Ostsee gestrandete Buckelwal Timmy wurde zwar mit viel Aufwand zurück ins offene Meer gebracht, doch das Tier starb geschwächt vor Dänemarks Küste.

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Über den Wal Timmy sowie über weitere Tiere in den Schlagzeilen berichteten verschiedene Sendungen, zuletzt etwa die heute-Nachrichten am 16.05.2026 ab 19:00 Uhr.
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Buckelwal in der Ostsee

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