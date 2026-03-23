Hunderte Notrufe im Monat wegen Hirsch:Polizeibekannt: Hirsch Rehné lebt an der A7
von Svenja Dohmeyer und Christina Esselborn
Hirsch Rehné hält die Polizei in der Lüneburger Heide auf Trapp: Seit mehr als zwei Jahren sorgt er für Anrufe von Autofahrern, die sich über den neugierigen Hirsch wundern.
Dieser Hirsch beschäftigt die Polizei seit über zwei Jahren, denn er hat sich ausgerechnet ein Waldstück im Bereich der Anschlussstelle Soltau Süd als Wohnsitz ausgesucht - viel Grünfläche, zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung.
Rehné lebt unbeeindruckt von jeder Gefahr an der viel befahrenen A7
Die örtliche Polizei kennt den Hirsch so gut, dass sie ihm einen Namen gegeben hat: Rehné. Er gehört längst zum Dienstalltag.
Hunderte Anrufe gehen hier monatlich ein, Verkehrsteilnehmer müssen beruhigt werden. Grundsätzlich könne man die Gefahr für Verkehrsteilnehmer nicht ausschließen, so die Polizei, das Risiko schätze sie allerdings als gering ein.
Denn der Hirsch hat noch nie einen Huf auf die Autobahn gesetzt, obwohl es keinen Zaun gibt. Er lässt sich von den vorbeisausenden Lastern nicht beeindrucken und grast seelenruhig auf dem Grünstreifen weiter.
Auch Jäger sind beeindruckt von Rehnés Gelassenheit
Jäger Kai Hellwinkel kennt Rehné gut. Er hat einen anderen Namen für das Tier: nämlich Hugo. Er habe noch nie einen Hirsch gesehen, der so entspannt und stumpf ist wie das Tier.
Gerade mal vier Hektar Waldfläche bewohnt Hirsch Rehné, so wie es aussieht als Single.
Hirsch Rehné ist an der A7 sicher vor Wölfen
Rehné scheint zufrieden zu sein mit seinem Lebensraum, denn er hat sein exponiertes Grundstück mit Köpfchen ausgesucht:
Der starke Verkehr hält die Wölfe fern und gibt ihm eine gewisse Sicherheit. Nahe der Autobahn ist das Risiko, von Wölfen angegriffen und gejagt zu werden, viel geringer.
Rehné ist zur Attraktion in der Region geworden
In der Lüneburger Heide hat man Rehné alias Hugo liebgewonnen und stets im Blick. Er ist zur kleinen Berühmtheit geworden und hat mittlerweile viele Namen.
Er lässt sich ebenso wie von Autos auch von Namen nicht beeindrucken und chillt weiterhin neben der A7 sein Leben, bald auch unterstützt von der Polizei.
Rehné-Warnschilder sind in Planung
Die Behörden wollen demnächst Warnschilder aufstellen und Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, damit der entspannteste Hirsch Niedersachsens noch lange unbehelligt leben kann.
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