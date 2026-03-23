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Panorama

Hirsch Rehné lebt an der Autobahn und sorgt damit für Notrufe

Hunderte Notrufe im Monat wegen Hirsch:Polizeibekannt: Hirsch Rehné lebt an der A7

von Svenja Dohmeyer und Christina Esselborn

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Hirsch Rehné hält die Polizei in der Lüneburger Heide auf Trapp: Seit mehr als zwei Jahren sorgt er für Anrufe von Autofahrern, die sich über den neugierigen Hirsch wundern.

Hirsch Rehné sorgt für Trubel an der Autobahn

Hirsch Rehné lebt seit mehr als zwei Jahren an der viel befahrenen A7 und ist längst polizeibekannt. Hunderte besorgter Autofahrer melden das Tier täglich bei den Beamten.

20.03.2026 | 2:02 min

Dieser Hirsch beschäftigt die Polizei seit über zwei Jahren, denn er hat sich ausgerechnet ein Waldstück im Bereich der Anschlussstelle Soltau Süd als Wohnsitz ausgesucht - viel Grünfläche, zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung.

Rehné lebt unbeeindruckt von jeder Gefahr an der viel befahrenen A7

Die örtliche Polizei kennt den Hirsch so gut, dass sie ihm einen Namen gegeben hat: Rehné. Er gehört längst zum Dienstalltag.

Hunderte Anrufe gehen hier monatlich ein, Verkehrsteilnehmer müssen beruhigt werden. Grundsätzlich könne man die Gefahr für Verkehrsteilnehmer nicht ausschließen, so die Polizei, das Risiko schätze sie allerdings als gering ein.

Im konkreten Fall ist es so, dass die zuständigen Behörden sich zusammengesetzt und erörtert haben, dass das Risiko relativ gering ist und deswegen Rehné nicht umgesiedelt wird.

Tarek Gibbah, Polizei Heidekreis

Denn der Hirsch hat noch nie einen Huf auf die Autobahn gesetzt, obwohl es keinen Zaun gibt. Er lässt sich von den vorbeisausenden Lastern nicht beeindrucken und grast seelenruhig auf dem Grünstreifen weiter.

Hirsche im Garten

Tierschützer sorgen sich, weil Damhirsche immer öfter die Zivilisation aufsuchen.

16.12.2025 | 0:30 min

Auch Jäger sind beeindruckt von Rehnés Gelassenheit

Jäger Kai Hellwinkel kennt Rehné gut. Er hat einen anderen Namen für das Tier: nämlich Hugo. Er habe noch nie einen Hirsch gesehen, der so entspannt und stumpf ist wie das Tier.

Er stört sich am Verkehr gleich null und genießt sein Dasein.

Kai Hellwinkel, Jäger

Gerade mal vier Hektar Waldfläche bewohnt Hirsch Rehné, so wie es aussieht als Single.

Wieder mehr Wölfe in Deutschland

Der Wolf vermehrt sich immer weiter in Deutschland. Zunehmend verlieren die Tiere die Scheu vor Menschen und sorgen für allerlei Probleme. Viehhalter und Jäger verlangen die Jagd auf die Tiere.

25.04.2025 | 4:51 min

Hirsch Rehné ist an der A7 sicher vor Wölfen

Rehné scheint zufrieden zu sein mit seinem Lebensraum, denn er hat sein exponiertes Grundstück mit Köpfchen ausgesucht:

Wir führen das zurück auf die Wolfspopulation, die es seit zehn Jahren hier in der Lüneburger Heide gibt.

Kai Hellwinkel, Jäger

Der starke Verkehr hält die Wölfe fern und gibt ihm eine gewisse Sicherheit. Nahe der Autobahn ist das Risiko, von Wölfen angegriffen und gejagt zu werden, viel geringer.

Rehné ist zur Attraktion in der Region geworden

In der Lüneburger Heide hat man Rehné alias Hugo liebgewonnen und stets im Blick. Er ist zur kleinen Berühmtheit geworden und hat mittlerweile viele Namen.

Bei der Polizei heißt er Rehné, bei uns heißt er Hugo, bei einigen, weiß ich, heißt er Rudi. Aber es gibt mit Sicherheit noch viele andere Namen.

Kai Hellwinkel, Jäger

Er lässt sich ebenso wie von Autos auch von Namen nicht beeindrucken und chillt weiterhin neben der A7 sein Leben, bald auch unterstützt von der Polizei.

Rehné-Warnschilder sind in Planung

Die Behörden wollen demnächst Warnschilder aufstellen und Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, damit der entspannteste Hirsch Niedersachsens noch lange unbehelligt leben kann.

Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland am 20. März 2026 um 17:10 Uhr.
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Niedersachsen

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