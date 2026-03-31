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Panorama

Hamburg: Frau von Wolf gebissen

Tier aus Alster gezogen:Frau wird in Hamburg von Wolf gebissen

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Nach Sichtungen am Wochenende sorgt in Hamburg erneut ein Wolf für Aufregung. Zunächst beißt er eine Frau, später fängt die Polizei ihn an der Binnenalster ein.

Blick auf die Binnenalster.

In Hamburg-Altona ist eine Frau von einem Wolf gebissen worden. Danach flüchtete das Tier und sprang in die Alster. Die Polizei fing den Wolf ein.

31.03.2026 | 0:16 min

Ein Wolf hat im Hamburger Bezirk Altona eine Frau gebissen und verletzt. Das bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Polizeibeamte fingen den Wolf noch am späten Abend in der Hamburger Innenstadt ein: Am Anleger an der Binnenalster zogen sie das Tier mit einer Schlinge aus dem Wasser, wie ein Sprecher des Lagezentrums schilderte.

Zuvor seien Hinweise von Anrufern eingegangen, die dort und an anderen Orten einen Wolf gesehen hatten. Der eingefangene Wolf sei abtransportiert und übergeben worden, für die nächsten Schritte sei die Umweltbehörde zuständig.

Wie schwer und wo die Frau durch den Wolf verletzt wurde, darüber machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

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Mehrere Sichtungen entlang der Elbvororte

Ob es sich bei dem eingefangenen Tier um den Wolf handelt, der am Wochenende unter anderem im Stadtteil Blankenese gesehen worden war, ist laut Polizei noch nicht sicher. Ein Sprecher der Leitstelle sagte, man halte es für wahrscheinlich, da nicht von mehreren dieser Tiere im Stadtgebiet ausgegangen werde.

Laut früheren Angaben der Umweltbehörde hatten mehrere Menschen seit Samstag einen Wolf gesichtet. Zunächst sei dieser in Parks entlang des Falkensteiner Ufers in Blankenese beobachtet worden, später auch weiter östlich in Nienstedten und Othmarschen. Der Wolfsexperte Norman Stier von der Technischen Universität Dresden habe später anhand eines Videos und eines Fotos aus der Bevölkerung bestätigt, dass es sich zweifelsfrei um einen Wolf handele.

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Wolf in einem Tierpark (Symbolbild)

Wölfe sind eher scheue Tiere und weichen Menschen aus. (Symbolbild)

Quelle: dpa

Menschen sollten sich bei einer Begegnung ruhig verhalten, einen Hund anleinen, nicht weglaufen und dem Wolf auch nicht hinterherlaufen. Auf keinen Fall sollten Wölfe gefüttert werden, um sie nicht an die Nähe von Menschen zu gewöhnen. Das Bundesumweltministerium schreibt auf seiner Internetseite:

Es gehört zum normalen Verhalten der Wölfe, dass sie gelegentlich auch tagsüber in Sichtweite von bewohnten Gebäuden entlanglaufen, nachts dann und wann Dörfer durchqueren oder am Dorfrand nach Nahrung suchen.

Bundesumweltministerium

Übergriffe auf Menschen seien aber sehr selten, heißt es mit Verweis auf eine 2002 vom Norwegischen Institut für Naturforschung (NINA) veröffentlichte Studie. In der Vergangenheit gab es demnach nur wenige Fälle, in denen gesunde Wölfe einen Menschen angegriffen haben. "Wolfsangriffe auf Menschen lassen sich vor allem auf drei Ursachen zurückführen: Tollwut, Provokation und Futterkonditionierung."

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 31.03.2026 um 09:40 Uhr im Beitrag "Frau in Hamburg von Wolf gebissen".
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