Jagd wird einfacher: EU senkt Schutzstatus von Wölfen

Das Europäische Parlament hat den Weg für einen schnelleren Abschuss von Wölfen frei gemacht. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Straßburg mit deutlicher Mehrheit dafür, den Schutzstatus der Raubtiere im EU-Recht abzusenken: 371 Abgeordnete stimmten für die Änderung, 162 dagegen. Es gab 37 Enthaltungen. Die Änderung ist auch die Voraussetzung für eine einfachere Jagd auf Wölfe in Deutschland.