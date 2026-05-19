Gestrandeter Wal in der Ostsee:So hätte Merkel im Fall von Buckelwal "Timmy" reagiert
Ein Buckelwal hat das Land wochenlang in Atem gehalten - und auch an Ex-Bundeskanzlerin Merkel ging das Drama rund um den gestrandeten "Timmy" nicht vorbei.
Auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mitverfolgt, was in den vergangenen Wochen um den an der Ostsee gestrandeten und später in Dänemark tot aufgefundenen Buckelwal passiert ist. Auf das Thema im WDR-Podcast "0630" angesprochen, sagte die CDU-Politikerin:
Das Publikum bei der Aufzeichnung beim WDR Europaforum im Rahmen der Digitalkonferenz re:publica in Berlin reagierte mit Lachen auf ihre Antwort.
- Drama um toten Buckelwal: Was vom Fall "Timmy" bleibt
- Dänemark: Weitere Untersuchungen an Walkadaver geplant
Stralsund habe in der Diskussion um die Rettung schließlich "eine große Rolle gespielt", sagte Merkel. "Das Meeresmuseum ist ja von größter fachlicher Kenntnis." Die Stadt gehört zu dem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern, den sie von 1990 bis 2021 im Bundestag vertrat.
Merkel zu Buckelwal "Timmy": Auf Experten hören
Später sei sie dann selbst ins Grübeln darüber gekommen, wie sie bei dem gestrandeten Buckelwal entschieden hätte, erzählte die ehemalige Bundeskanzlerin und promovierte Physikerin. "Ich habe mir in der Tat Gedanken gemacht: 'Was würdest denn du jetzt machen?'", sagte Merkel.
Ihre Schlussfolgerung:
Von welchem Ergebnis sie dabei ausgegangen wäre, ließ Merkel offen.
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