Deutschland zählt laut Germanwatch zum von Extremwetter besonders betroffenen Viertel der Länder. Von 1996 bis 2025 starben mehr als 33.000 Menschen durch Hitze und andere Extreme.

Von 1996 bis 2025 gab es in Deutschland laut Germanwatch mehr als 33.000 Tote durch Wetterextreme, vor allem durch Hitzewellen. Quelle: Imago

Deutschland gehört nach einer Untersuchung der Umweltschutzorganisation Germanwatch zum oberen Viertel der von Extremwetter am stärksten getroffenen Länder. Das geht aus dem Klimarisiko-Index hervor, den Germanwatch zur Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya vorstellte.

Wenn man die vergangenen 30 Jahre betrachtet, landet Deutschland demnach auf Platz 34 von 174 Ländern. Mit Blick auf 2025 schneidet die Bundesrepublik besser ab und kommt auf Platz 48. Co-Autorin Vera Künzel erklärte:

Hitzewellen verursachen hierzulande die meisten Todesopfer, Stürme und Flut- oder Hochwasserkatastrophen die größten Schäden. „ Vera Künzel, Co-Autorin der Untersuchung

Eine andere Untersuchung, der Klimaschutz-Index, bewertet die Klimaschutzleistungen einzelner Länder. 10.11.2026 | 0:42 min

"Insgesamt haben in Deutschland von 1996 bis 2025 mehr als 33.000 Menschen ihr Leben infolge von Wetterextremen verloren, die Sachschäden summierten sich auf inflationsbereinigt 133 Milliarden US-Dollar." Das entspricht rund 120 Milliarden Euro. Die volkswirtschaftlichen Folgeschäden seien dabei noch nicht eingerechnet.

Mehr Stürme und Hitzewellen

Der Index stellt die durch Extremwetter wie Hitze, Dürre oder Überflutungen verursachten Zahlen an Toten, Betroffenen und volkswirtschaftlichen Schäden dar, sowohl in absoluten Zahlen als auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl beziehungsweise der Wirtschaftsleistung.

Zwar lässt sich nicht sagen, welcher Anteil dieser Schäden auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Allerdings ist weitgehend unbestritten, dass der Klimawandel die Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse erhöht.

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Mehr als 900.000 Todesopfer weltweit

In dem dreißigjährigen Zeitraum von 1996 bis 2025 beziffert die Analyse drastische Folgen, nämlich:

mehr als 900.000 Todesopfer weltweit

finanzielle Schäden von inflationsbereinigt 4,7 Billionen US-Dollar und

weltweit 5,5 Milliarden Betroffene - also etwa Menschen, die durch Extremwetterereignisse obdachlos geworden sind oder ihre Heimat verlassen mussten

Besonders hart trifft es dabei Länder, die am wenigsten zur Krise beigetragen haben. In der Langzeitanalyse stehen an der Spitze der karibische Inselstaat Dominica, Myanmar und Honduras, die teils mehrfach von verheerenden Stürmen betroffen waren. Dominica erlitt demnach durch einen Hurrikan im Jahr 2017 Schäden, die fast das Dreifache des jährlichen Bruttoinlandsprodukts erreichten, nämlich 1,9 Milliarden US-Dollar.

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Viele europäische Länder stark von Extremwetter betroffen

Co-Autorin Lisa Schultheiß fordert:

Die Hauptverursacher der Klimakrise müssen endlich für Anpassung und den Umgang mit Verlusten und Schäden ihren fairen Beitrag leisten. „ Lisa Schultheiß, Co-Autorin

Doch auch die EU-Staaten Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien stehen relativ weit oben auf der Betroffenheitsliste, nämlich unter den ersten 20. Man müsse angesichts der heftigen Hitzewellen, Waldbrände und Überflutungen in Europa in diesem Jahr damit rechnen, dass die Länder im nächsten Index noch weiter oben landeten, so Germanwatch.

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Datenlücken in ärmeren Ländern

Bei der Datensammlung gibt es Probleme, auf die die Autoren selbst hinweisen. So seien beispielsweise Wetterstationen als Quelle hochwertiger Daten weltweit sehr ungleich verteilt. Zudem konzentriere sich Forschung zu den Folgen des Klimawandels tendenziell auf reichere Staaten, obwohl ärmere Länder besonders stark betroffen seien.

Ausgerechnet im Afrika unterhalb der Sahara seien in einer relevanten Datensammlung kaum Hitzewellen verzeichnet. Die Autoren des Indexes versuchen, diese Datenlücken auszugleichen, indem sie die Ergebnisse ins Verhältnis setzen zum Entwicklungsstand eines Landes. Wahrscheinlich sei die Betroffenheit in Ländern des sogenannten Globalen Südens noch größer als dargestellt, so Germanwatch.

Quelle: dpa