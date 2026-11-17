Untersuchung von Germanwatch:Klimarisiko-Index: Deutschland auf Platz 34 von 174 Ländern
Deutschland zählt laut Germanwatch zum von Extremwetter besonders betroffenen Viertel der Länder. Von 1996 bis 2025 starben mehr als 33.000 Menschen durch Hitze und andere Extreme.
Deutschland gehört nach einer Untersuchung der Umweltschutzorganisation Germanwatch zum oberen Viertel der von Extremwetter am stärksten getroffenen Länder. Das geht aus dem Klimarisiko-Index hervor, den Germanwatch zur Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya vorstellte.
Wenn man die vergangenen 30 Jahre betrachtet, landet Deutschland demnach auf Platz 34 von 174 Ländern. Mit Blick auf 2025 schneidet die Bundesrepublik besser ab und kommt auf Platz 48. Co-Autorin Vera Künzel erklärte:
"Insgesamt haben in Deutschland von 1996 bis 2025 mehr als 33.000 Menschen ihr Leben infolge von Wetterextremen verloren, die Sachschäden summierten sich auf inflationsbereinigt 133 Milliarden US-Dollar." Das entspricht rund 120 Milliarden Euro. Die volkswirtschaftlichen Folgeschäden seien dabei noch nicht eingerechnet.
Mehr Stürme und Hitzewellen
Der Index stellt die durch Extremwetter wie Hitze, Dürre oder Überflutungen verursachten Zahlen an Toten, Betroffenen und volkswirtschaftlichen Schäden dar, sowohl in absoluten Zahlen als auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl beziehungsweise der Wirtschaftsleistung.
Zwar lässt sich nicht sagen, welcher Anteil dieser Schäden auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Allerdings ist weitgehend unbestritten, dass der Klimawandel die Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse erhöht.
Mehr als 900.000 Todesopfer weltweit
In dem dreißigjährigen Zeitraum von 1996 bis 2025 beziffert die Analyse drastische Folgen, nämlich:
- mehr als 900.000 Todesopfer weltweit
- finanzielle Schäden von inflationsbereinigt 4,7 Billionen US-Dollar und
- weltweit 5,5 Milliarden Betroffene - also etwa Menschen, die durch Extremwetterereignisse obdachlos geworden sind oder ihre Heimat verlassen mussten
Besonders hart trifft es dabei Länder, die am wenigsten zur Krise beigetragen haben. In der Langzeitanalyse stehen an der Spitze der karibische Inselstaat Dominica, Myanmar und Honduras, die teils mehrfach von verheerenden Stürmen betroffen waren. Dominica erlitt demnach durch einen Hurrikan im Jahr 2017 Schäden, die fast das Dreifache des jährlichen Bruttoinlandsprodukts erreichten, nämlich 1,9 Milliarden US-Dollar.
Viele europäische Länder stark von Extremwetter betroffen
Co-Autorin Lisa Schultheiß fordert:
Doch auch die EU-Staaten Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien stehen relativ weit oben auf der Betroffenheitsliste, nämlich unter den ersten 20. Man müsse angesichts der heftigen Hitzewellen, Waldbrände und Überflutungen in Europa in diesem Jahr damit rechnen, dass die Länder im nächsten Index noch weiter oben landeten, so Germanwatch.
Datenlücken in ärmeren Ländern
Bei der Datensammlung gibt es Probleme, auf die die Autoren selbst hinweisen. So seien beispielsweise Wetterstationen als Quelle hochwertiger Daten weltweit sehr ungleich verteilt. Zudem konzentriere sich Forschung zu den Folgen des Klimawandels tendenziell auf reichere Staaten, obwohl ärmere Länder besonders stark betroffen seien.
Ausgerechnet im Afrika unterhalb der Sahara seien in einer relevanten Datensammlung kaum Hitzewellen verzeichnet. Die Autoren des Indexes versuchen, diese Datenlücken auszugleichen, indem sie die Ergebnisse ins Verhältnis setzen zum Entwicklungsstand eines Landes. Wahrscheinlich sei die Betroffenheit in Ländern des sogenannten Globalen Südens noch größer als dargestellt, so Germanwatch.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum Klimawandel
UN-Klimakonferenz berät Entwurf:COP31 startet mit Abschlusserklärung in den Endspurtmit Video0:21
Klimagipfel in der Türkei :"Erbärmlich": Roth rügt Fehlen von Ministern bei COP31mit Video0:21
Weltklimakonferenz in Antalya:Die "Action Agenda": Das freiwillige zweite Gleisvon Winnie Heeschermit Video43:38
Klimawandel als Ursache?:Korallen-Studie: El Niño viel heftiger als frühervon Mark Hugomit Video1:48